Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da bir darbe girişimi olduğunu ve operasyonlarla bunun önüne geçildiğini söyledi. Çavuşoğlu "Avrupa ülkeleri inşallah bizim... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Çavuşoğlu: Almanya'da darbe girişimi başlamadan operasyonlarla önlendi

© AA Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu © AA

Abone ol

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da bir darbe girişimi olduğunu ve operasyonlarla bunun önüne geçildiğini söyledi. Çavuşoğlu "Avrupa ülkeleri inşallah bizim 2016'da yaşadığımız darbe ve terör saldırıları hatırlar ve ortak mücadele etmemiz gerektiğini anlar" dedi.