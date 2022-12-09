https://sputniknews.com.tr/20221209/bakan-cavusoglu-almanyada-darbe-girisimi-baslamadan-operasyonlarla-onlendi-1064377825.html
Bakan Çavuşoğlu: Almanya'da darbe girişimi başlamadan operasyonlarla önlendi
Bakan Çavuşoğlu: Almanya'da darbe girişimi başlamadan operasyonlarla önlendi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da bir darbe girişimi olduğunu ve operasyonlarla bunun önüne geçildiğini söyledi. Çavuşoğlu "Avrupa ülkeleri inşallah bizim... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T13:06+0300
2022-12-09T13:06+0300
2022-12-09T13:06+0300
türkiye
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri
almanya
darbe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063209254_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_277e2c915f4dd4dea1794719488c8fca.jpg
Almanya'da darbe girişimi suçlamasıyla 13 kişi tutuklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" başlıklı konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da yaşananlara dair açıklamalarda bulundu ve Avrupa'ya seslendi:
https://sputniknews.com.tr/20221208/almanyada-darbe-girisimi-suclamasiyla-gozaltina-alinanlarin-13u-tutuklandi-1064322541.html
türkiye
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063209254_72:0:1128:792_1920x0_80_0_0_84bbc67e69c1772881a05c3a84edc0f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, almanya, darbe
türkiye, mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, almanya, darbe
Bakan Çavuşoğlu: Almanya'da darbe girişimi başlamadan operasyonlarla önlendi
Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da bir darbe girişimi olduğunu ve operasyonlarla bunun önüne geçildiğini söyledi. Çavuşoğlu "Avrupa ülkeleri inşallah bizim 2016'da yaşadığımız darbe ve terör saldırıları hatırlar ve ortak mücadele etmemiz gerektiğini anlar" dedi.
Almanya'da darbe girişimi suçlamasıyla 13 kişi tutuklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" başlıklı konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da yaşananlara dair açıklamalarda bulundu ve Avrupa'ya seslendi:
"Almanya'da bir darbe girişimi daha başlamadan operasyonlarla önlendi. Avrupa inşallah bizim 2016'da yaşadığımız darbe ve terör saldırıları hatırlar ve ortak mücadele etmemiz gerektiğini anlar. Bu konularda en etkin mücadeleyi veren ülke Türkiye'dir."