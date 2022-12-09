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https://sputniknews.com.tr/20221209/bakan-cavusoglu-almanyada-darbe-girisimi-baslamadan-operasyonlarla-onlendi-1064377825.html
Bakan Çavuşoğlu: Almanya'da darbe girişimi başlamadan operasyonlarla önlendi
Bakan Çavuşoğlu: Almanya'da darbe girişimi başlamadan operasyonlarla önlendi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da bir darbe girişimi olduğunu ve operasyonlarla bunun önüne geçildiğini söyledi. Çavuşoğlu "Avrupa ülkeleri inşallah bizim... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T13:06+0300
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türkiye
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri
almanya
darbe
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Almanya'da darbe girişimi suçlamasıyla 13 kişi tutuklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" başlıklı konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da yaşananlara dair açıklamalarda bulundu ve Avrupa'ya seslendi:
https://sputniknews.com.tr/20221208/almanyada-darbe-girisimi-suclamasiyla-gozaltina-alinanlarin-13u-tutuklandi-1064322541.html
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türkiye, mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, almanya, darbe
türkiye, mevlüt çavuşoğlu, dışişleri, almanya, darbe

Bakan Çavuşoğlu: Almanya'da darbe girişimi başlamadan operasyonlarla önlendi

13:06 09.12.2022
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da bir darbe girişimi olduğunu ve operasyonlarla bunun önüne geçildiğini söyledi. Çavuşoğlu "Avrupa ülkeleri inşallah bizim 2016'da yaşadığımız darbe ve terör saldırıları hatırlar ve ortak mücadele etmemiz gerektiğini anlar" dedi.
Almanya'da darbe girişimi suçlamasıyla 13 kişi tutuklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" başlıklı konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da yaşananlara dair açıklamalarda bulundu ve Avrupa'ya seslendi:
"Almanya'da bir darbe girişimi daha başlamadan operasyonlarla önlendi. Avrupa inşallah bizim 2016'da yaşadığımız darbe ve terör saldırıları hatırlar ve ortak mücadele etmemiz gerektiğini anlar. Bu konularda en etkin mücadeleyi veren ülke Türkiye'dir."
Almanya'da yapılan baskınlarda darbe planlamak ve terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alınan 25 kişinin 13'ü tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
DÜNYA
Almanya'da darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınanların 13'ü tutuklandı
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