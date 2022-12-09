https://sputniknews.com.tr/20221209/bakan-akardan-muhimmata-cemaate-selam-yazildigi-iddialarina-yalanlama-1064397805.html
Bakan Akar'dan mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarına yalanlama
Bakan Akar'dan mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarına yalanlama
Milli Savunma Bakanı Akar, mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarını "Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T22:37+0300
2022-12-09T22:37+0300
2022-12-09T22:38+0300
dünya
hulusi akar
mühimmat
roket
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
uğur bayraktutan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan mühimmata "cemaate selam" yazıldığı iddiasını yalanladı.TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.Görüşmeler sırasında söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, sosyal medyada yer alan, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde "cemaate selam" yazısının yer aldığı öne sürülen mühimmata ilişkin iddiayı dile getirdi."Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim" ifadesini kullanan Bayraktutan'a Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde öyle bir mühimmat yok" karşılığını verdi.Söz konusu iddiaya konu olan fotoğrafın 2020 yılında bir kez ortaya atıldığına dikkati çeken Akar, "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor. Çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok" diye konuştu.
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hulusi akar, mühimmat, roket, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), uğur bayraktutan
hulusi akar, mühimmat, roket, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), uğur bayraktutan
Bakan Akar'dan mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarına yalanlama
22:37 09.12.2022 (güncellendi: 22:38 09.12.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Akar, mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarını "Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok" ifadeleriyle yalanladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan mühimmata "cemaate selam" yazıldığı iddiasını yalanladı.
TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.
Görüşmeler sırasında söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, sosyal medyada yer alan, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde "cemaate selam" yazısının yer aldığı öne sürülen mühimmata ilişkin iddiayı dile getirdi.
"Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim" ifadesini kullanan Bayraktutan'a Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde öyle bir mühimmat yok" karşılığını verdi.
Söz konusu iddiaya konu olan fotoğrafın 2020 yılında bir kez ortaya atıldığına dikkati çeken Akar, "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor. Çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok" diye konuştu.