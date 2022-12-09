https://sputniknews.com.tr/20221209/bakan-akardan-muhimmata-cemaate-selam-yazildigi-iddialarina-yalanlama-1064397805.html

Bakan Akar'dan mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarına yalanlama

Bakan Akar'dan mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanı Akar, mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarını "Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T22:37+0300

2022-12-09T22:37+0300

2022-12-09T22:38+0300

dünya

hulusi akar

mühimmat

roket

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

uğur bayraktutan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064397661_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_c2b9b4579ac0c7f75d0751ddf5ef8f37.jpg

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan mühimmata "cemaate selam" yazıldığı iddiasını yalanladı.TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.Görüşmeler sırasında söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, sosyal medyada yer alan, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde "cemaate selam" yazısının yer aldığı öne sürülen mühimmata ilişkin iddiayı dile getirdi."Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim" ifadesini kullanan Bayraktutan'a Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde öyle bir mühimmat yok" karşılığını verdi.Söz konusu iddiaya konu olan fotoğrafın 2020 yılında bir kez ortaya atıldığına dikkati çeken Akar, "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor. Çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hulusi akar, mühimmat, roket, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), uğur bayraktutan