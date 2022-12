https://sputniknews.com.tr/20221209/arap-birligi-genel-sekreteri-arap-cin-iliskilerinin-saglam-bir-zemine-sahip-oldugunu-soyledi-1064394527.html

Arap Birliği Genel Sekreteri, Arap-Çin ilişkilerinin sağlam bir zemine sahip olduğunu söyledi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap-Çin ilişkilerinin ortak ilkeleri olan sağlam bir zemine sahip olduğunu belirtti. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde konuşan Ebu Gayt, Pekin ile Arap ülkeleri ilişkilerine değindi.Arap ülkeleri ile Çin ilişkilerinde geçtiğimiz 20 yıl içerisinde diplomasiye özel bir önem gösterildiğini kaydeden Gayt, “Arap-Çin ilişkileri ortak ilkeleri olan sağlam bir zemine sahip. Ayrıca Çin, şu anda Arap dünyasının en büyük ticaret ortağı olarak görülüyor.” dedi.Arap Birliği’nin de Çin ile çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çaba sarf ettiğinin ifade eden Gayt, “Arap ülkeleri, Çin ile zaten iyi ilişkilere sahip ama bugün zirvede yaptığımız gibi ilişkilerin geliştirilmesine yönelik gösterilen çaba ilişkileri çok daha iyi seviyelere taşıyacaktır.” ifadelerini kullandı.Taraflar arasındaki ilişkilerin ekonomi ve ticaretle sınırlı olmadığını, aksine akademik, bilimsel, kültürel ve insani alanlarda da geliştirildiğini vurgulayan Gayt, “Kovid-19 salgınına karşı Arap ülkeleri ile Çin arasındaki işbirliği, karşılıklı tecrübe alışverişi ve tıbbi teçhizatlarla sınırlı kalmadı. Söz konusu işbirliği, Arap ve Çin halklarının gönlünde güzel bir yer edindi ve pandeminin etkilerini hafifletti.” değerlendirmesinde bulundu.Zirve kapsamında yaptığı konuşmasında Filistin meselesine de değinen Gayt, Çin’in Filistin halkının meşru haklarına yönelik verdiği desteği de takdir ettiğini söyledi.Gayt ayrıca, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun mevcut şartlarda devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyelik kapsamında yürüttüğü girişimlerin desteklenmesi arzusunu dile getirdi.Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Arap-Çin işbirliğinin ortak çıkarlar üzerine kurulu olduğunu söylediMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Arap-Çin işbirliğinin ortak çıkarlar ve zorluklarla mücadele esasları üzerine kurulu olduğunu belirtti.Arap-Çin işbirliğinin ortak çıkarlar ve zorluklarla mücadele esasları üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Sisi, "Hepimiz ülkelerimizi ve halklarımızı birbirine bağlayan tarihi bağları çok iyi biliyoruz. Antik Mısır, Mezopotamya, Arap ülkeleri ve eski Çin medeniyeti eşliğinde yeni bir medeniyet kuruldu ve şu anda o medeniyette yaşıyoruz.” dedi.Önceliğin tarafların güvenlik ve barışın korunması olması gerektiğini ve işbirliğinin geliştirilmesi gerekliliğini dile getiren Sisi, “Birleşmiş Milletler’in şartları ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde uluslararası sistemin onarılması, uluslararası ve bölgesel krizlere yönelik siyasi ve barışçıl çözümlerin bulunması, halkların seçimine ve özeline herhangi bir dış müdahale olmaksızın saygı duyulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünyanın karşılaştığı en büyük sorunun gıda krizi ve bunun yansımalarının olduğunu kaydeden Sisi, bu krize karşı gıda üretimi ve temini alanında işbirliğinin geliştirildiğini aktardı.Cezayir: Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi, taraflar arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyorSuudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği ve Kalkınma Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi, Arap ülkeleri ile Çin arasındaki işbirliğini çeşitli alanlarda daha da derinleştirmeyi hedefliyor.” dedi.Bin Abdurrahman, Arap dünyası ile Çin arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, bu ilişkilerin güçlendirilmesinin tek taraflı politikalardan ve hegemonik çabalardan uzak, çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıkmasına katkıda bulunacağını vurguladı.Filistin meselesinin Arap dünyasının merkezi davası olduğuna ve bu meselenin adil, kapsamlı bir şekilde çözülmesi için tarafların çabalarını yoğunlaştırdığına dikkati çeken Bin Abdurrahman ayrıca, Çin'in Kovid-19 salgınıyla mücadelede Arap ülkelerine büyük destek sağladığını da hatırlattı.Tunus Cumhurbaşkanı Said, barış ve kalkınmaya dayalı bir dünya kurma çağrısı yaptıTunus Cumhurbaşkanı Said, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi’ndeki oturumda bir konuşma yaptı.Zirvenin değişim ekseninde yeni bir yol açmak için fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Said, barış ve kalkınmaya dayalı bir dünya kurma çağrısı yaptı.Said, “Barış olmadan kalkınma, adil kalkınma olmadan herkes için barış sağlanamaz. Yeni duvarlar inşa etmek istemiyoruz, aksine baltaların, dikenli tellerin ve sınırların olmadığı yeni bir binanın temelini atmaya çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.Bazı ülkelerde sürdürülebilir kalkınma sağlanamadığı için yaşanan yoksulluk ve terör olaylarına dikkat çeken Said, “Halklar yoksulluk ve sefalete katlandıktan sonra gerçek ve somut bir kalkınmayı hakkediyor.” diye konuştu.Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne katılmak üzere dün Suudi Arabistan'a gelen Tunus Cumhurbaşkanı Said, Riyad'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın da aralarında bulunduğu bir dizi önemli isimle ikili görüşme yapmıştı.Cumhurbaşkanı Said’in zirvenin ardından 10 Aralık'ta Tunus'a dönmesi bekleniyor.

