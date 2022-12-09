https://sputniknews.com.tr/20221209/anayasa-degisiklik-teklifi-tbmm-baskanligina-sundu-1064386739.html
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklif; AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T15:51+0300
2022-12-09T15:51+0300
2022-12-09T16:06+0300
politika
özlem zengin
başörtüsü
aile
anayasa
anayasa değişikliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064386082_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4f9ba66e35a33eeca9c9eb66dd227617.jpg
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis'e sundu.AK Parti Grup Başkanvekili'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064386082_124:0:1191:800_1920x0_80_0_0_de72e4cab76462f14fe2055911b9eb00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özlem zengin, başörtüsü, aile, anayasa, anayasa değişikliği
özlem zengin, başörtüsü, aile, anayasa, anayasa değişikliği
Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
15:51 09.12.2022 (güncellendi: 16:06 09.12.2022) Abone ol
AK Parti başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklif; AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla Meclis'e geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis'e sundu.
AK Parti Grup Başkanvekili'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
336 milletvekilimizin imzasıyla birlikte, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifi birazdan AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla Meclis'e sunuyoruz. Kanunla teminat altına alınan kanunla değişir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmelidir.
Teklifimizde; başörtülülerin de başı açıkların da hakkını savunuyoruz. Kısaca kadınların özgürlüğünü savunuyoruz.
Diğer konu da aile müessesine dair. Bizim Anayasamızda aile toplumun temeli olarak görüşmüştür. Eğer bir tahrip etmek istiyorsanız, önce aileden başlamanız gerekir. Biz Anayasamıza evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan hukuki bir birliktelik olduğunu koyuyoruz.