Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Diğer konu da aile müessesine dair. Bizim Anayasamızda aile toplumun temeli olarak görüşmüştür. Eğer bir tahrip etmek istiyorsanız, önce aileden başlamanız gerekir. Biz Anayasamıza evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan hukuki bir birliktelik olduğunu koyuyoruz.