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https://sputniknews.com.tr/20221209/ak-partili-zengin-istismar-iddialari-uzerine-konustu-arastirma-komisyonu-kurulacak-1064386459.html
AK Partili Zengin, istismar iddiaları üzerine konuştu: 'Araştırma komisyonu kurulacak'
AK Partili Zengin, istismar iddiaları üzerine konuştu: 'Araştırma komisyonu kurulacak'
AK Partili Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu "Araştırma komisyonu kurulacak" dedi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T15:44+0300
2022-12-09T15:44+0300
türkiye
cinsel istismar
özlem zengin
tbmm
ak parti
araştırma komisyonu
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AK Partili Özlem Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu ve Mecliste araştırma komisyonu kurulmasına karar verdiklerini açıkladı.AK Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis'e sunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu "Araştırma komisyonu kurulacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221209/bozdag-kiz-cocugunun-cinsel-istismari-iddialari-uzerine-bir-savci-hakkinda-inceleme-izni-verdi-1064379043.html
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cinsel istismar, özlem zengin, tbmm, ak parti, araştırma komisyonu
cinsel istismar, özlem zengin, tbmm, ak parti, araştırma komisyonu

AK Partili Zengin, istismar iddiaları üzerine konuştu: 'Araştırma komisyonu kurulacak'

15:44 09.12.2022
© AA / Aytaç Ünal Özlem Zengin
Özlem Zengin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA / Aytaç Ünal
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AK Partili Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu "Araştırma komisyonu kurulacak" dedi.
AK Partili Özlem Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu ve Mecliste araştırma komisyonu kurulmasına karar verdiklerini açıkladı.
AK Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis'e sunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu "Araştırma komisyonu kurulacak" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adli Yıl Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Hukuki Himaye Sigortası'yla ilgili oluşturulan Bilim Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
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