https://sputniknews.com.tr/20221209/ak-partili-zengin-istismar-iddialari-uzerine-konustu-arastirma-komisyonu-kurulacak-1064386459.html
AK Partili Zengin, istismar iddiaları üzerine konuştu: 'Araştırma komisyonu kurulacak'
AK Partili Zengin, istismar iddiaları üzerine konuştu: 'Araştırma komisyonu kurulacak'
AK Partili Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu "Araştırma komisyonu kurulacak" dedi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T15:44+0300
2022-12-09T15:44+0300
2022-12-09T15:44+0300
türkiye
cinsel istismar
özlem zengin
tbmm
ak parti
araştırma komisyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043871544_0:81:1201:756_1920x0_80_0_0_3775d746a96d1929e887f26876d42934.jpg
AK Partili Özlem Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu ve Mecliste araştırma komisyonu kurulmasına karar verdiklerini açıkladı.AK Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis'e sunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu "Araştırma komisyonu kurulacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221209/bozdag-kiz-cocugunun-cinsel-istismari-iddialari-uzerine-bir-savci-hakkinda-inceleme-izni-verdi-1064379043.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043871544_42:0:1157:836_1920x0_80_0_0_caefa59f49e6da0f0324912806ca26ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cinsel istismar, özlem zengin, tbmm, ak parti, araştırma komisyonu
cinsel istismar, özlem zengin, tbmm, ak parti, araştırma komisyonu
AK Partili Zengin, istismar iddiaları üzerine konuştu: 'Araştırma komisyonu kurulacak'
Abone ol
AK Partili Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu "Araştırma komisyonu kurulacak" dedi.
AK Partili Özlem Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu ve Mecliste araştırma komisyonu kurulmasına karar verdiklerini açıkladı.
AK Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis'e sunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu "Araştırma komisyonu kurulacak" dedi.