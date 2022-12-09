https://sputniknews.com.tr/20221209/ak-partili-zengin-istismar-iddialari-uzerine-konustu-arastirma-komisyonu-kurulacak-1064386459.html

AK Partili Zengin, istismar iddiaları üzerine konuştu: 'Araştırma komisyonu kurulacak'

AK Partili Zengin, istismar iddiaları üzerine konuştu: 'Araştırma komisyonu kurulacak'

AK Partili Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu "Araştırma komisyonu kurulacak" dedi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T15:44+0300

2022-12-09T15:44+0300

2022-12-09T15:44+0300

türkiye

cinsel istismar

özlem zengin

tbmm

ak parti

araştırma komisyonu

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AK Partili Özlem Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu ve Mecliste araştırma komisyonu kurulmasına karar verdiklerini açıkladı.AK Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis'e sunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kız çocuğunun cinsel istismarı iddiaları üzerine konuştu "Araştırma komisyonu kurulacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221209/bozdag-kiz-cocugunun-cinsel-istismari-iddialari-uzerine-bir-savci-hakkinda-inceleme-izni-verdi-1064379043.html

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cinsel istismar, özlem zengin, tbmm, ak parti, araştırma komisyonu