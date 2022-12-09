https://sputniknews.com.tr/20221209/ak-partili-zengin-cocuk-istismari-iddiasina-dair-konustu-cemaatse-cemaat-herkes-ifadeye-cagrilmali-1064370945.html

AK Partili Zengin çocuk istismarı iddiasına dair konuştu: Cemaatse cemaat, herkes ifadeye çağrılmalı

AK Partili Zengin çocuk istismarı iddiasına dair konuştu: Cemaatse cemaat, herkes ifadeye çağrılmalı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği' iddialarına ilişkin AK... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T10:06+0300

2022-12-09T10:06+0300

2022-12-09T10:20+0300

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cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği' ve çocuk yaşta cinsel istismara maruz bırakıldığı yönündeki iddialar TBMM'de tartışıldı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vakıfların bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Meclis’te olduğunu hatırlattı ve bilgilendirme yapmasını istedi. Özel, “Bu ülkeyi yönetenler olarak bu ülkenin karşısına, bu Meclis’te kürsüye çıkıp bir şey söylemeleri lazım” dedi.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da, “Bu cemaatlerle ilgili ne yapılıyor, şu ana kadar bir işlem yapıldı mı, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı mı, tutuklama var mı” sorularına yanıt talep etti.'Gerekirse hep birlikte araştırma komisyonu kuralım'Duvar'ın aktardığına göre AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuyu bir “memleket meselesi” olarak gördüğünü ifade ederek, “Gerekirse bu konuyla alakalı hep birlikte bir araştırma komisyonu kuralım. Çocukların istismarıyla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi daha geniş anlamda hangi sorumlulukları alabilir. Nerede, nasıl boşluklar var, buna dair hepsini, hep beraber değerlendirelim ama bu arada da bütçeyle alakalı görüşmelerimize başlayalım” diye konuştu.MHP'li Bülbül: Şahıs tarafından işlenmiş bir suçMHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, “Bu suçu işleyenler hangi sınıfa, hangi zümreye, hangi cemaate ne olursa olsun, kim olursa olsun eğer idam söz konusu olacaksa haklarında, en ağır ceza ne gerekiyorsa yapılsın” dedi.Bülbül’ün, "İşin teknik boyutuyla alakalı bir şey diyeceğim. Şimdi, mesele bir şahıs tarafından cinsel istismar suçu, bir şahıs tarafından işlenmiş bir suç" sözleri tepki çekti. TİP Milletvekili Sera Kadıgil Bülbül’ün “şahıs tarafından işlenmiş bir suç” sözlerine, “Bir şahıs tarafından değil. Aile tarafından sistematik bir şekilde düğün yaparak işlenmiş. Tecavüzden bahsetmiyoruz bir tek” diyerek yanıt verdi.Bülbül’ün konunun ele alınması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın beklenmesi önerisine CHP’li Turan Aydoğan, “Tabipler Birliği'ni beklemeden konuşuyorsun” diye tepki gösterince, Bülbül, Türk Tabipler birliğini hedef aldı ve “Allah aşkına, Tabipler Birliğinin beklenecek tarafı mı var Turan Aydoğan?” dedi.HDP'li Beştaş: Yıllardır bu cemaatlerin, bu odakların çocuklara yönelik istismarı kapatılıyor, meşrulaştırılıyorBülbül’ün bu sözleri üzerine HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bir sözün düşüncenin ifade edilmesi, bir çocuğa yıllarca istismarda bulunulmasından daha mı ağır? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Yıllardır bu cemaatlerin, bu odakların çocuklara yönelik istismarı kapatılıyor, meşrulaştırılıyor. Şu an elimde Sosyal Doku Derneği Başkanı mıymış, neymiş, 6 yaşında bir çocukla 25 yaşında bir çocukla evlenilebilir dediğini haberleştiren gazeteciye dava açıldığına dair dosya var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Ensar Vakfı'nda 45 çocuğun istismara uğramasında vakfın avukatlığını yapan zat oturuyor" diye konuştu.MHP’li Bülbül, cinsel istismarın dini cemaat kisvesi altında ifade edilmesinin kendilerini zorladığını da söyledi ve şöyle konuştu:AK Partili Zengin: Annenin, babanın, failin ceza alması yetmezHDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, konunun üzerinin kapatılmak istendiğini söylemesi üzerine AK Partili Zengin, itiraz etti, “Kim kapatmak derdinde, bunlar çok ağır” dedi. Beştaş’sa bunun üzerine görüşmenin ertelenmesinin “meseleyi zamana bırakmak” anlamına geldiğini söyledi.HDP’li Beştaş’ın sözlerine AK Parti sıralarından itirazlar gelirken, Zengin söz aldı, “Annenin, babanın, failin ceza alması yetmez. Yakınları, bunu destekleyen, gören sosyal dokuda kim varsa -cemaatse cemaat- herkesin ifadeye çağırılması lazımdır. Bunu söyledikten sonra diyorsunuz ki: "Kapatmaya çalışmak..." Bunu reddediyoruz, kötü niyetli buluyoruz” dedi.6 yaşındaki çocuğun istismar edilmesini Meclis’in araştırması ve bir komisyon kurulması konusunda tüm siyasi partiler ortaklaştı.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Ben kendi Grup Başkanımızla ve Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuşarak, araştırma komisyonunu derhâl kuralım. Bu konuyla alakalı bize düşen ne varsa fazlasıyla yapalım” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221209/ismailaga-cemaatinden-yusuf-ziya-gumusel-aciklamasi-cemaatimizle-ilgisi-yok-1064367949.html

https://sputniknews.com.tr/20221209/6-yasinda-kiza-cinsel-istismar-iddianamesi-kabul-edildi-ilk-durusma-22-mayista-1064370346.html

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türkiye, özlem zengin, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar