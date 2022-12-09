AK Parti, Batı’nın insan hakkı ihlallerini raporlaştırdı: 12 ülkeden 548 ihlal var
© AALeyla Şahin Usta
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AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı 2021 yılında uluslararası medyada yer alan Batılı ülkelerin insan hakları ihlallerini bir rapor haline getirdi. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeyle ilgili 548 ihlal raporda yer aldı.
AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta tarafından hazırlanan ve sunumu gerçekleşen raporda, batının insan hakları ihlalleri konusunda çifte standartlı davranışlarına örnekler yer verildi. Raporda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’de 2021 yılında ırkçı saldırıların gerçekleştiğine vurgu yapıldı.
AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen raporun sunum toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta “Türkiye hakkında rapor yazan ülkelerin, kendi ülkelerindeki insan hakkı ihlallerine ne kadar duyarsız olduğunu göstermek için bu raporu hazırladık. İnsana haklarının çifte standardı olmaz. Dünyanın pek çok ülkesinde veya kurumlar kapsamlı çalışmaları sonucunda raporlar yayınlanıyor. Raporların kaynaklarının çoğunun haberler olduğunu biliyoruz. Batının kendi hazırladığı raporlarda batılı ülkelerin ihlalleri konu edilmiyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’de 2021 yılında ırkçı saldırıların gerçekleştiği tespit ettik. Biz raporumuzla insan hakları konusunda rapor yazan batılı ülkelere ayna tutmak istedik” ifadelerini kullandı.
‘Avrupa’nın pek çok ihlalini tespit ettik’
ABD, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsrail, İsviçre, Kanada, İsveç, Finlandiya, Yunanistan olmak üzere 12 ülkede insan hakları ihlallerinin raporda yer aldığını belirten Usta “Uluslararası medyada öne çıkan ırkçılık, ayrımcılık, savaş suçu, terör, İslam düşmanlığı, göçmenler, şiddet, nefret söylemi, düşünce ve ifade özgürlüğü, engelliler, polis şiddeti, soykırım, sömürgecilik, yaşam hakkı, siber güvenlik, iklim adaleti, sağlık, madde bağımlılığı, oy kullanım hakkı, yolsuzluk, telif hakkı gibi konularda ihlalleri sınıflandırdık. Bu rapor, dünyanın görmezden geldiği Batı’da ve Amerika’da artan insan hakları ihlallerinin daha görünür hale gelmesi ve Batı’nın da gerçeklerle yüzleşmesi için yapılan bir çalışmadır” dedi.
Hamza Dağ: Avrupa insanlık sınavında sınıfta kaldı
Raporun tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise “İnsan hakları ve demokrasi hiç kimseye laf söyletmeyen Avrupa, insanlık sınavından sınıfta kalmıştır. İnsanlık konusunda dünyaya örnek olacak bir tutum ortaya koyan Türkiye’ye, iki yüzlü, sözüm ona Avrupa ders veremez. Çünkü bu konuda Avrupa’nın sicili bozuktur” değerlendirmesini yaptı.
ABD’nin hak ihlalleri
ABD, 20 yılda Afganistan’da on binlerce kişinin ölümüne ve trilyon dolarlara mal oldu.
ABD’de Yahudi, Budist, Hristiyan ve Müslümanların ibadethanelerine saldırılar 2021 yılında hız kazanmıştır.
ABD’de 2021 yılında 1055 kişi silahla vuruldu.
ABD’de siyahilere karşı nefret ABD’de kurumsallaştı ve devletin tüm hücrelerine yayıldı.
Almanya’nın hak ihlalleri
Irkçı saldırılarda evler kundaklandı, insanlar katledildi, Özellikle Müslüman kuruluşları hedef alındı.
2021’de aşırı sağcı, ırkçı ve Yahudi aleyhtarı 1830 saldırı gerçekleşti
Almanya’da emniyet teşkilatında aşırı sağcı personel sayısında artış yaşandı.
Almanya’da aşırı sağcılar 2020 yılında 23 bin 604 suç işledi.
İngiltere’nin hak ihlalleri
İngiltere’de siyahi hakları savunucusu kadın vuruldu.
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford sosyal medyada ırkçılığa uğradı. Benzer saldırılar pek çok yabancı oyuncu maruz kaldı.
İngiltere’de İşçi Partili Müslüman kadın Milletvekili yaşadığı İslamafobik ve ırkçı saldırıları anlattı.
İngiltere’nin Afganistan’da öldürdüğü 86’sı çocuk 200’den fazla çocuk için 2 bin 380 Sterlin ödediği ortaya çıktı.
İngiltere’de ambulanstaki hastaların hastane önünde beklerken öldüğü ortaya çıktı.
İngiltere ve Galler’de 688 evsiz hayatını kaybetti.
İsrail’in hak ihlalleri
BM “İsrail’in bazı Filistinli STK’ları terör örgütü listesine alması haksız bir saldırı” değerlendirmesini yaptı.
İsrail’in Gazze ve Batı Şeria saldırılarında 33 medya kurumu hedef alındı. 170 Gazeteci yaralandı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü “İsrail, Gazze’de savaş suçu işledi” açıklaması yaptı.
İsrail 2021’de 1149 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.
İsrail’in 10-21 Mayıs tarihinde Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 255 Filistinli hayatını kaybetti.
Yunanistan’ın hak ihlalleri
Yunanistan’ın Ege Denizi’nde 8 ayda geri ittiği yaklaşık 6 bin göçmeni Türkiye kurtardı.
Yunanistan Türk azınlığa ait okullara encümen heyeti atadı.
Batı Trakya’da 12 azınlık okulu kapatıldı.