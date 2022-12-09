https://sputniknews.com.tr/20221209/ak-parti-batinin-insan-hakki-ihlallerini-raporlastirdi-12-ulkeden-548-ihlal-var-1064378676.html

AK Parti, Batı’nın insan hakkı ihlallerini raporlaştırdı: 12 ülkeden 548 ihlal var

AK Parti, Batı’nın insan hakkı ihlallerini raporlaştırdı: 12 ülkeden 548 ihlal var

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı 2021 yılında uluslararası medyada yer alan Batılı ülkelerin insan hakları ihlallerini bir rapor haline getirdi. ABD ve Avrupa... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T13:29+0300

2022-12-09T13:29+0300

2022-12-09T13:29+0300

türkiye

ak parti

insan hakları

insan hakları ihlali

avrupa

avrupa birliği

abd

ingiltere

almanya

israil

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AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta tarafından hazırlanan ve sunumu gerçekleşen raporda, batının insan hakları ihlalleri konusunda çifte standartlı davranışlarına örnekler yer verildi. Raporda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’de 2021 yılında ırkçı saldırıların gerçekleştiğine vurgu yapıldı.AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen raporun sunum toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta “Türkiye hakkında rapor yazan ülkelerin, kendi ülkelerindeki insan hakkı ihlallerine ne kadar duyarsız olduğunu göstermek için bu raporu hazırladık. İnsana haklarının çifte standardı olmaz. Dünyanın pek çok ülkesinde veya kurumlar kapsamlı çalışmaları sonucunda raporlar yayınlanıyor. Raporların kaynaklarının çoğunun haberler olduğunu biliyoruz. Batının kendi hazırladığı raporlarda batılı ülkelerin ihlalleri konu edilmiyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’de 2021 yılında ırkçı saldırıların gerçekleştiği tespit ettik. Biz raporumuzla insan hakları konusunda rapor yazan batılı ülkelere ayna tutmak istedik” ifadelerini kullandı.‘Avrupa’nın pek çok ihlalini tespit ettik’ABD, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsrail, İsviçre, Kanada, İsveç, Finlandiya, Yunanistan olmak üzere 12 ülkede insan hakları ihlallerinin raporda yer aldığını belirten Usta “Uluslararası medyada öne çıkan ırkçılık, ayrımcılık, savaş suçu, terör, İslam düşmanlığı, göçmenler, şiddet, nefret söylemi, düşünce ve ifade özgürlüğü, engelliler, polis şiddeti, soykırım, sömürgecilik, yaşam hakkı, siber güvenlik, iklim adaleti, sağlık, madde bağımlılığı, oy kullanım hakkı, yolsuzluk, telif hakkı gibi konularda ihlalleri sınıflandırdık. Bu rapor, dünyanın görmezden geldiği Batı’da ve Amerika’da artan insan hakları ihlallerinin daha görünür hale gelmesi ve Batı’nın da gerçeklerle yüzleşmesi için yapılan bir çalışmadır” dedi.Hamza Dağ: Avrupa insanlık sınavında sınıfta kaldıRaporun tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise “İnsan hakları ve demokrasi hiç kimseye laf söyletmeyen Avrupa, insanlık sınavından sınıfta kalmıştır. İnsanlık konusunda dünyaya örnek olacak bir tutum ortaya koyan Türkiye’ye, iki yüzlü, sözüm ona Avrupa ders veremez. Çünkü bu konuda Avrupa’nın sicili bozuktur” değerlendirmesini yaptı.ABD’nin hak ihlalleriAlmanya’nın hak ihlalleriİngiltere’nin hak ihlalleriİsrail’in hak ihlalleriYunanistan’ın hak ihlalleri

türkiye

avrupa birliği

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ingiltere

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