Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221209/ak-parti-batinin-insan-hakki-ihlallerini-raporlastirdi-12-ulkeden-548-ihlal-var-1064378676.html
AK Parti, Batı’nın insan hakkı ihlallerini raporlaştırdı: 12 ülkeden 548 ihlal var
AK Parti, Batı’nın insan hakkı ihlallerini raporlaştırdı: 12 ülkeden 548 ihlal var
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı 2021 yılında uluslararası medyada yer alan Batılı ülkelerin insan hakları ihlallerini bir rapor haline getirdi. ABD ve Avrupa... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T13:29+0300
2022-12-09T13:29+0300
türkiye
ak parti
insan hakları
insan hakları ihlali
avrupa
avrupa birliği
abd
ingiltere
almanya
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104067/16/1040671688_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6e7c8df6d5239310c7f58f15846fc8a3.jpg
AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta tarafından hazırlanan ve sunumu gerçekleşen raporda, batının insan hakları ihlalleri konusunda çifte standartlı davranışlarına örnekler yer verildi. Raporda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’de 2021 yılında ırkçı saldırıların gerçekleştiğine vurgu yapıldı.AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen raporun sunum toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta “Türkiye hakkında rapor yazan ülkelerin, kendi ülkelerindeki insan hakkı ihlallerine ne kadar duyarsız olduğunu göstermek için bu raporu hazırladık. İnsana haklarının çifte standardı olmaz. Dünyanın pek çok ülkesinde veya kurumlar kapsamlı çalışmaları sonucunda raporlar yayınlanıyor. Raporların kaynaklarının çoğunun haberler olduğunu biliyoruz. Batının kendi hazırladığı raporlarda batılı ülkelerin ihlalleri konu edilmiyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’de 2021 yılında ırkçı saldırıların gerçekleştiği tespit ettik. Biz raporumuzla insan hakları konusunda rapor yazan batılı ülkelere ayna tutmak istedik” ifadelerini kullandı.‘Avrupa’nın pek çok ihlalini tespit ettik’ABD, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsrail, İsviçre, Kanada, İsveç, Finlandiya, Yunanistan olmak üzere 12 ülkede insan hakları ihlallerinin raporda yer aldığını belirten Usta “Uluslararası medyada öne çıkan ırkçılık, ayrımcılık, savaş suçu, terör, İslam düşmanlığı, göçmenler, şiddet, nefret söylemi, düşünce ve ifade özgürlüğü, engelliler, polis şiddeti, soykırım, sömürgecilik, yaşam hakkı, siber güvenlik, iklim adaleti, sağlık, madde bağımlılığı, oy kullanım hakkı, yolsuzluk, telif hakkı gibi konularda ihlalleri sınıflandırdık. Bu rapor, dünyanın görmezden geldiği Batı’da ve Amerika’da artan insan hakları ihlallerinin daha görünür hale gelmesi ve Batı’nın da gerçeklerle yüzleşmesi için yapılan bir çalışmadır” dedi.Hamza Dağ: Avrupa insanlık sınavında sınıfta kaldıRaporun tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise “İnsan hakları ve demokrasi hiç kimseye laf söyletmeyen Avrupa, insanlık sınavından sınıfta kalmıştır. İnsanlık konusunda dünyaya örnek olacak bir tutum ortaya koyan Türkiye’ye, iki yüzlü, sözüm ona Avrupa ders veremez. Çünkü bu konuda Avrupa’nın sicili bozuktur” değerlendirmesini yaptı.ABD’nin hak ihlalleriAlmanya’nın hak ihlalleriİngiltere’nin hak ihlalleriİsrail’in hak ihlalleriYunanistan’ın hak ihlalleri
türkiye
avrupa birliği
abd
ingiltere
almanya
israil
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104067/16/1040671688_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_619d1a57de9f12b2ff3030f1d385ab89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, insan hakları, insan hakları ihlali, avrupa, avrupa birliği, abd, ingiltere, almanya, israil, yunanistan, leyla şahin usta
ak parti, insan hakları, insan hakları ihlali, avrupa, avrupa birliği, abd, ingiltere, almanya, israil, yunanistan, leyla şahin usta

AK Parti, Batı’nın insan hakkı ihlallerini raporlaştırdı: 12 ülkeden 548 ihlal var

13:29 09.12.2022
© AALeyla Şahin Usta
Leyla Şahin Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı 2021 yılında uluslararası medyada yer alan Batılı ülkelerin insan hakları ihlallerini bir rapor haline getirdi. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeyle ilgili 548 ihlal raporda yer aldı.
AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta tarafından hazırlanan ve sunumu gerçekleşen raporda, batının insan hakları ihlalleri konusunda çifte standartlı davranışlarına örnekler yer verildi. Raporda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’de 2021 yılında ırkçı saldırıların gerçekleştiğine vurgu yapıldı.
AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen raporun sunum toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin UstaTürkiye hakkında rapor yazan ülkelerin, kendi ülkelerindeki insan hakkı ihlallerine ne kadar duyarsız olduğunu göstermek için bu raporu hazırladık. İnsana haklarının çifte standardı olmaz. Dünyanın pek çok ülkesinde veya kurumlar kapsamlı çalışmaları sonucunda raporlar yayınlanıyor. Raporların kaynaklarının çoğunun haberler olduğunu biliyoruz. Batının kendi hazırladığı raporlarda batılı ülkelerin ihlalleri konu edilmiyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’de 2021 yılında ırkçı saldırıların gerçekleştiği tespit ettik. Biz raporumuzla insan hakları konusunda rapor yazan batılı ülkelere ayna tutmak istedik” ifadelerini kullandı.

‘Avrupa’nın pek çok ihlalini tespit ettik’

ABD, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsrail, İsviçre, Kanada, İsveç, Finlandiya, Yunanistan olmak üzere 12 ülkede insan hakları ihlallerinin raporda yer aldığını belirten Usta “Uluslararası medyada öne çıkan ırkçılık, ayrımcılık, savaş suçu, terör, İslam düşmanlığı, göçmenler, şiddet, nefret söylemi, düşünce ve ifade özgürlüğü, engelliler, polis şiddeti, soykırım, sömürgecilik, yaşam hakkı, siber güvenlik, iklim adaleti, sağlık, madde bağımlılığı, oy kullanım hakkı, yolsuzluk, telif hakkı gibi konularda ihlalleri sınıflandırdık. Bu rapor, dünyanın görmezden geldiği Batı’da ve Amerika’da artan insan hakları ihlallerinin daha görünür hale gelmesi ve Batı’nın da gerçeklerle yüzleşmesi için yapılan bir çalışmadır” dedi.

Hamza Dağ: Avrupa insanlık sınavında sınıfta kaldı

Raporun tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise “İnsan hakları ve demokrasi hiç kimseye laf söyletmeyen Avrupa, insanlık sınavından sınıfta kalmıştır. İnsanlık konusunda dünyaya örnek olacak bir tutum ortaya koyan Türkiye’ye, iki yüzlü, sözüm ona Avrupa ders veremez. Çünkü bu konuda Avrupa’nın sicili bozuktur” değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin hak ihlalleri

ABD, 20 yılda Afganistan’da on binlerce kişinin ölümüne ve trilyon dolarlara mal oldu.
ABD’de Yahudi, Budist, Hristiyan ve Müslümanların ibadethanelerine saldırılar 2021 yılında hız kazanmıştır.
ABD’de 2021 yılında 1055 kişi silahla vuruldu.
ABD’de siyahilere karşı nefret ABD’de kurumsallaştı ve devletin tüm hücrelerine yayıldı.

Almanya’nın hak ihlalleri

Irkçı saldırılarda evler kundaklandı, insanlar katledildi, Özellikle Müslüman kuruluşları hedef alındı.
2021’de aşırı sağcı, ırkçı ve Yahudi aleyhtarı 1830 saldırı gerçekleşti
Almanya’da emniyet teşkilatında aşırı sağcı personel sayısında artış yaşandı.
Almanya’da aşırı sağcılar 2020 yılında 23 bin 604 suç işledi.

İngiltere’nin hak ihlalleri

İngiltere’de siyahi hakları savunucusu kadın vuruldu.
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford sosyal medyada ırkçılığa uğradı. Benzer saldırılar pek çok yabancı oyuncu maruz kaldı.
İngiltere’de İşçi Partili Müslüman kadın Milletvekili yaşadığı İslamafobik ve ırkçı saldırıları anlattı.
İngiltere’nin Afganistan’da öldürdüğü 86’sı çocuk 200’den fazla çocuk için 2 bin 380 Sterlin ödediği ortaya çıktı.
İngiltere’de ambulanstaki hastaların hastane önünde beklerken öldüğü ortaya çıktı.
İngiltere ve Galler’de 688 evsiz hayatını kaybetti.

İsrail’in hak ihlalleri

BM “İsrail’in bazı Filistinli STK’ları terör örgütü listesine alması haksız bir saldırı” değerlendirmesini yaptı.
İsrail’in Gazze ve Batı Şeria saldırılarında 33 medya kurumu hedef alındı. 170 Gazeteci yaralandı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü “İsrail, Gazze’de savaş suçu işledi” açıklaması yaptı.
İsrail 2021’de 1149 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.
İsrail’in 10-21 Mayıs tarihinde Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 255 Filistinli hayatını kaybetti.

Yunanistan’ın hak ihlalleri

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde 8 ayda geri ittiği yaklaşık 6 bin göçmeni Türkiye kurtardı.
Yunanistan Türk azınlığa ait okullara encümen heyeti atadı.
Batı Trakya’da 12 azınlık okulu kapatıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала