Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 6 yaşındaki bir evliliği bizim hukukumuz kabul etmez

Ancak meseleye biraz daha derinlikli bir perspektiften bakarak birkaç şey söylemek istiyorum. Çocuğun cinsel istismarı söylerken bile bizi rahatsız eden tüylerimizi diken diken eden bir mesele. Çocuğun cinsel istismarı hangi sebeple olursa olsun hengi gerekçeyle olursa olsun hangi meşruiyet arayışıyla olursa olsun kabul edilemez onaylanamaz meşru gösterilemez. Bir defa bunu çok net bir biçimde altını çizelim. Biz bakanlık olarak bu meseleyle ve kadına yönelik şiddetle istismarla mücadele etmeyi varlık sebebi kabul eden bir bakanlığınız. Bizim varlık sebebimiz kuruluş sebebimiz bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetiyle 20 yıldır aralıksız devam eden bir mücadele var. Şiddetle mücadele var istismarla mücadele var ihamalle mücadele var çocukların korunması noktasında verdiğimiz mücadele var. Kim olursa olsun hangi sebeple olursa olsun çocukların cinsel istismarı kabul edilemez ihmali kabul edilemez. Çocukların en güzel bir biçimde geleceğe hazırlanması, eğitime sağlığa sosyal hizmetlere erişimi güvenlik ihtiyacının karşılanması gibi her türlü ihtiyacın tam ve tekemmül etmiş bir biçimde çocuklarımıza sunulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.