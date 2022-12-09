https://sputniknews.com.tr/20221209/abdden-rusya-merkez-secim-komisyonu-baskani-pamfilovaya-yaptirim-1064392725.html

ABD’den Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova’ya yaptırım

ABD’den Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova’ya yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’ya yaptırım getirildiğini duyurdu. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T19:44+0300

2022-12-09T19:44+0300

2022-12-09T19:44+0300

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yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya’ya yeni bölgelerin katılımıyla ilgili geçen eylül ayında yapılan referandum nedeniyle Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’ya karşı yaptırım kararının alındığı ifade edildi.Yaptırım listesine Pamfilova’nın yanı sıra, Yardımcısı Nikolay Bulayev, Komisyon Sekreteri Nataliya Budarina dahil 15 isim daha eklendi. Ayrıca Ukraynalılar için ‘filtreleme’ kamplarının organizasyonunda yer aldığı iddia edilen kişilere karşı da yaptırım kararının alındığı belirtildi. Bu listede, Kremlin yetkilileri Oleg Nesterov ve Yevgeniy Kim’in yanı sıra, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin temsilcileri yer aldı.Pamfilova: ABD’ye gitme ayrıcalığına ihtiyacım yokRusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Panfilova, ABD’nin yaptırım kararıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Muhtemelen onlar bu yaptırımlardan bir şekilde rahatlıyor. Bu önemsiz eylemin bana bir etkisi yok. Rusya dışında kimsem ve hiçbir şeyim yok. Oraya gitme ayrıcalığına da ihtiyacım yok. Rusya, görülecek çok yeri olan, doğal ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çeken, güzel ve eşsiz bir ülke.”

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