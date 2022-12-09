https://sputniknews.com.tr/20221209/abdden-rusya-merkez-secim-komisyonu-baskani-pamfilovaya-yaptirim-1064392725.html
ABD’den Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova’ya yaptırım
ABD’den Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova’ya yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’ya yaptırım getirildiğini duyurdu. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T19:44+0300
2022-12-09T19:44+0300
2022-12-09T19:44+0300
dünya
rusya
abd
yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya’ya yeni bölgelerin katılımıyla ilgili geçen eylül ayında yapılan referandum nedeniyle Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’ya karşı yaptırım kararının alındığı ifade edildi.Yaptırım listesine Pamfilova’nın yanı sıra, Yardımcısı Nikolay Bulayev, Komisyon Sekreteri Nataliya Budarina dahil 15 isim daha eklendi. Ayrıca Ukraynalılar için ‘filtreleme’ kamplarının organizasyonunda yer aldığı iddia edilen kişilere karşı da yaptırım kararının alındığı belirtildi. Bu listede, Kremlin yetkilileri Oleg Nesterov ve Yevgeniy Kim’in yanı sıra, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin temsilcileri yer aldı.Pamfilova: ABD’ye gitme ayrıcalığına ihtiyacım yokRusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Panfilova, ABD’nin yaptırım kararıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Muhtemelen onlar bu yaptırımlardan bir şekilde rahatlıyor. Bu önemsiz eylemin bana bir etkisi yok. Rusya dışında kimsem ve hiçbir şeyim yok. Oraya gitme ayrıcalığına da ihtiyacım yok. Rusya, görülecek çok yeri olan, doğal ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çeken, güzel ve eşsiz bir ülke.”
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rusya, abd, yaptırım
ABD’den Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova’ya yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’ya yaptırım getirildiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya’ya yeni bölgelerin katılımıyla ilgili geçen eylül ayında yapılan referandum nedeniyle Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’ya karşı yaptırım kararının alındığı ifade edildi.
Yaptırım listesine Pamfilova’nın yanı sıra, Yardımcısı Nikolay Bulayev, Komisyon Sekreteri Nataliya Budarina dahil 15 isim daha eklendi.
Ayrıca Ukraynalılar için ‘filtreleme’ kamplarının organizasyonunda yer aldığı iddia edilen kişilere karşı da yaptırım kararının alındığı belirtildi. Bu listede, Kremlin yetkilileri Oleg Nesterov ve Yevgeniy Kim’in yanı sıra, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin temsilcileri yer aldı.
Pamfilova: ABD’ye gitme ayrıcalığına ihtiyacım yok
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Panfilova, ABD’nin yaptırım kararıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Muhtemelen onlar bu yaptırımlardan bir şekilde rahatlıyor. Bu önemsiz eylemin bana bir etkisi yok. Rusya dışında kimsem ve hiçbir şeyim yok. Oraya gitme ayrıcalığına da ihtiyacım yok. Rusya, görülecek çok yeri olan, doğal ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çeken, güzel ve eşsiz bir ülke.”