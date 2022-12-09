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https://sputniknews.com.tr/20221209/abdde-65-yil-once-cinayete-kurban-giden-cocugun-kimligi-dna-teknolojisi-ile-bulundu-1064365135.html
ABD'de 65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği DNA teknolojisi ile bulundu
ABD'de 65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği DNA teknolojisi ile bulundu
ABD'de, 65 yıl önce cinayete kurban giderek bir kutunun içinde ölü bulunan çocuğun kimliğinin, DNA teknolojisiyle tespit edildiği belirtildi. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T01:38+0300
2022-12-09T01:38+0300
dünya
abd
cinayet
çocuk
dna
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Philadelphia Polis Departmanı Başkanı Danielle Outlaw, basın toplantısında, DNA teknolojisi sayesinde şehrin en eski çözülmemiş cinayetindeki çocuk kurbanın kimliğini öğrendiklerini açıkladı.Outlaw, toplumda infial uyandıran ve 'Kutunun içindeki çocuk' olarak nesiller boyu hatırlanan cinayet kurbanının isminin Joseph Augustus Zarelli olduğunu söyledi.Soruşturmanın hala devam ettiğini kaydeden Outlaw, kamuoyundan bilgi için yardım çağrısında bulunurken, çocuğun ailesinin kim olduğu ve cinayetin nedeniyle ilgili ise detay vermekten kaçındı.Şubat 1957'de, yaklaşık 5 yaşlarında bir çocuğun bedeni, Philadelphia'nın Fox Chase semtindeki ormanlık alanda bir kartonun içinde battaniyeye sarılı olarak bulunmuştu.Çıplak bedeninde yara ve darp izleri bulunan ve dövülerek öldürüldüğü sanılan çocuğun kimliği ve cinayet davası, uzun yıllar şehirde konuşulmuştu.Küçük kurbanın bedeni, 'Amerika'nın Bilinmeyen Çocuğu' yazan bir mezar taşıyla yerel bir mezarlığa gömülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221207/faili-mechul-cinayet-43-yil-sonra-cozuldu-1064279986.html
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abd, cinayet, çocuk, dna
abd, cinayet, çocuk, dna

ABD'de 65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği DNA teknolojisi ile bulundu

01:38 09.12.2022
© AADNA, genetik, deney, gen mühendisliği
DNA, genetik, deney, gen mühendisliği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA
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ABD'de, 65 yıl önce cinayete kurban giderek bir kutunun içinde ölü bulunan çocuğun kimliğinin, DNA teknolojisiyle tespit edildiği belirtildi.
Philadelphia Polis Departmanı Başkanı Danielle Outlaw, basın toplantısında, DNA teknolojisi sayesinde şehrin en eski çözülmemiş cinayetindeki çocuk kurbanın kimliğini öğrendiklerini açıkladı.
Outlaw, toplumda infial uyandıran ve 'Kutunun içindeki çocuk' olarak nesiller boyu hatırlanan cinayet kurbanının isminin Joseph Augustus Zarelli olduğunu söyledi.
Soruşturmanın hala devam ettiğini kaydeden Outlaw, kamuoyundan bilgi için yardım çağrısında bulunurken, çocuğun ailesinin kim olduğu ve cinayetin nedeniyle ilgili ise detay vermekten kaçındı.
Şubat 1957'de, yaklaşık 5 yaşlarında bir çocuğun bedeni, Philadelphia'nın Fox Chase semtindeki ormanlık alanda bir kartonun içinde battaniyeye sarılı olarak bulunmuştu.
Çıplak bedeninde yara ve darp izleri bulunan ve dövülerek öldürüldüğü sanılan çocuğun kimliği ve cinayet davası, uzun yıllar şehirde konuşulmuştu.
Küçük kurbanın bedeni, 'Amerika'nın Bilinmeyen Çocuğu' yazan bir mezar taşıyla yerel bir mezarlığa gömülmüştü.
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