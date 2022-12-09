https://sputniknews.com.tr/20221209/abd-ve-kanadadan-bazi-iranli-yetkililere-ortak-yaptirim-karari-1064398716.html

ABD ve Kanada'dan bazı İranlı yetkililere ortak yaptırım kararı

ABD ve Kanada'dan bazı İranlı yetkililere ortak yaptırım kararı

ABD ve Kanada, ülkede bir süredir devam eden eylemler nedeniyle İranlı yetkililere yaptırım uygulama kararı aldı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T23:37+0300

2022-12-09T23:37+0300

2022-12-09T23:37+0300

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ABD ve Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran’daki olaylara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, “Kanada ve ABD, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl protestoculara yönelik şiddet eylemlerini ve İran halkına yönelik devam eden baskısını kınama konusunda bir araya geldi. İran'ın kadınlara yönelik yaygın baskısını ve devlet destekli şiddetini kınıyoruz” ifadesi yer aldı.Açıklamada ayrıca, "Bugün, İran halkının insan haklarını ve temel özgürlüklerini inkar etmeyi amaçlayan acımasız baskının bir parçası olarak işlenenler de dahil olmak üzere insan hakları ihlalleriyle bağlantılı İranlı yetkililere karşı koordineli yaptırımlar uyguladık” ifadesi kullanıldı.ABD Hazine Bakanlığı, Kirmanşah Kolluk Kuvvetleri Komutanı Ali Akbar Cavidian, Reza Şah Hapishanesi Müdürü Karim Azizi Sistan ve Beluçistan vilayetleri Ahlak Polisi Müdürü Ebrahim Koçakzai, Buşehr Hapishanesi Müdürü Mohammed Reza Ostad’ı yaptırım listesine eklediklerini açıkladı.Dışişleri Bakanlığı ise ayrıca 13 İranlı yetkiliye ABD’ye giriş yasağı getirdiklerini duyurdu.

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