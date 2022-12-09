https://sputniknews.com.tr/20221209/abd-turk-bogazlarindaki-tanker-yiginaginda-rusyanin-parmagi-oldugunu-dusunmuyoruz-1064389196.html
ABD: Türk boğazlarındaki tanker yığınağında Rusya’nın parmağı olduğunu düşünmüyoruz
ABD: Türk boğazlarındaki tanker yığınağında Rusya’nın parmağı olduğunu düşünmüyoruz
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türk boğazlarında petrol tankerlerinin bekletişinde Rusya’nın parmağı olduğunu iddia etmek için hiçbir nedenlerinin olmadığını... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T17:00+0300
2022-12-09T17:00+0300
2022-12-09T17:00+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
tanker
petrol
janet yellen
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türk boğazlarında petrol tankerlerinin bekletilmesine dair açıklama yaptı.Yellen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin, gemilerin Akdeniz’e geçişini yasaklama kararında Rusya hükümetinin parmağı olduğundan şüphelenmek için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.Yellen, Türkiye ve ABD’nin petrol piyasasının iyi tedarik edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-disisleri-dogruladi-rus-ve-abdli-temsilciler-istanbulda-gorusuyor-1064385978.html
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rusya, abd, tanker, petrol, janet yellen
rusya, abd, tanker, petrol, janet yellen
ABD: Türk boğazlarındaki tanker yığınağında Rusya’nın parmağı olduğunu düşünmüyoruz
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türk boğazlarında petrol tankerlerinin bekletişinde Rusya’nın parmağı olduğunu iddia etmek için hiçbir nedenlerinin olmadığını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türk boğazlarında petrol tankerlerinin bekletilmesine dair açıklama yaptı.
Yellen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin, gemilerin Akdeniz’e geçişini yasaklama kararında Rusya hükümetinin parmağı olduğundan şüphelenmek için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.
Yellen, Türkiye ve ABD’nin petrol piyasasının iyi tedarik edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.