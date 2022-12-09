https://sputniknews.com.tr/20221209/abd-turk-bogazlarindaki-tanker-yiginaginda-rusyanin-parmagi-oldugunu-dusunmuyoruz-1064389196.html

ABD: Türk boğazlarındaki tanker yığınağında Rusya’nın parmağı olduğunu düşünmüyoruz

ABD: Türk boğazlarındaki tanker yığınağında Rusya’nın parmağı olduğunu düşünmüyoruz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türk boğazlarında petrol tankerlerinin bekletişinde Rusya’nın parmağı olduğunu iddia etmek için hiçbir nedenlerinin olmadığını... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T17:00+0300

2022-12-09T17:00+0300

2022-12-09T17:00+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

tanker

petrol

janet yellen

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türk boğazlarında petrol tankerlerinin bekletilmesine dair açıklama yaptı.Yellen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin, gemilerin Akdeniz’e geçişini yasaklama kararında Rusya hükümetinin parmağı olduğundan şüphelenmek için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.Yellen, Türkiye ve ABD’nin petrol piyasasının iyi tedarik edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-disisleri-dogruladi-rus-ve-abdli-temsilciler-istanbulda-gorusuyor-1064385978.html

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rusya, abd, tanker, petrol, janet yellen