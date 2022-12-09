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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/abd-turk-bogazlarindaki-tanker-yiginaginda-rusyanin-parmagi-oldugunu-dusunmuyoruz-1064389196.html
ABD: Türk boğazlarındaki tanker yığınağında Rusya’nın parmağı olduğunu düşünmüyoruz
ABD: Türk boğazlarındaki tanker yığınağında Rusya’nın parmağı olduğunu düşünmüyoruz
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türk boğazlarında petrol tankerlerinin bekletişinde Rusya’nın parmağı olduğunu iddia etmek için hiçbir nedenlerinin olmadığını... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T17:00+0300
2022-12-09T17:00+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
tanker
petrol
janet yellen
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türk boğazlarında petrol tankerlerinin bekletilmesine dair açıklama yaptı.Yellen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin, gemilerin Akdeniz’e geçişini yasaklama kararında Rusya hükümetinin parmağı olduğundan şüphelenmek için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.Yellen, Türkiye ve ABD’nin petrol piyasasının iyi tedarik edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-disisleri-dogruladi-rus-ve-abdli-temsilciler-istanbulda-gorusuyor-1064385978.html
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rusya, abd, tanker, petrol, janet yellen
rusya, abd, tanker, petrol, janet yellen

ABD: Türk boğazlarındaki tanker yığınağında Rusya’nın parmağı olduğunu düşünmüyoruz

17:00 09.12.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONJanet Yellen
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türk boğazlarında petrol tankerlerinin bekletişinde Rusya’nın parmağı olduğunu iddia etmek için hiçbir nedenlerinin olmadığını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türk boğazlarında petrol tankerlerinin bekletilmesine dair açıklama yaptı.
Yellen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin, gemilerin Akdeniz’e geçişini yasaklama kararında Rusya hükümetinin parmağı olduğundan şüphelenmek için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.
Yellen, Türkiye ve ABD’nin petrol piyasasının iyi tedarik edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
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