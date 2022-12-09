https://sputniknews.com.tr/20221209/7-kattan-supheli-sekilde-dusen-sedef-nur-caglarin-ifadesi-11-ay-sonra-alindi-1064380303.html

7. kattan şüpheli şekilde düşen Sedef Nur Çağlar’ın ifadesi 11 ay sonra alındı

7. kattan şüpheli şekilde düşen Sedef Nur Çağlar’ın ifadesi 11 ay sonra alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis memuru olan arkadaşının 7. kattaki dairesinden düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki genç kızın ifadesi 11 ay sonra tedavi... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T13:35+0300

2022-12-09T13:35+0300

2022-12-09T13:35+0300

yaşam

kocaeli

sedefnur çağlar

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Olay, 9 Ocak tarihinde saat 06.30 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3. Etap A-11 Blok’ta meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti. İddiaya göre Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde bir süre tedavi gören Sedef Nur Çağlar’ın fizik tedavisi memleketi Sivas’taki Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.Konuyla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 20 Ekim’de Kocaeli Adliyesi’nde görüldü. Tutuklu sanık A.A., olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ve O.Ç.’nin kız arkadaşı E.Ş.’nin katıldığı duruşmaya Sedefnur Çağlar sağlık problemleri nedeniyle katılamadı. Mahkeme, Sedefnur Çağlar’ın sağlık durumu el verdiğinde ifadesinin alınabilmesi için naip hakim atadı. Mahkeme tarafından atanan naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının eşliğinde bugün Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Servisi’nde tedavisi süren Çağlar’ın yanına gidip, olaydan 11 ay sonra ilk ifadesini aldı. Basın mensupları servise yaklaştırılmazken, Çağlar’ın ifadesi de gizli tutuldu.

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