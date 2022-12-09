https://sputniknews.com.tr/20221209/6-yasindaki-kiz-evlenebilir-diyen-vakif-baskanini-elestiren-gazeteci-nasil-mahkum-edildi-1064373968.html

'6 yaşındaki kız evlenebilir' diyen vakıf başkanını eleştiren gazeteci nasıl mahkum edildi?

'6 yaşındaki kız evlenebilir' diyen vakıf başkanını eleştiren gazeteci nasıl mahkum edildi?

2018’de ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ açıklaması yapan Sosyal Doku Vakfı’ndan Nurettin Yıldız hakkında açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmış, bu... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T11:56+0300

2022-12-09T11:56+0300

2022-12-09T12:03+0300

çocuk istismarı

çocuk evliliği

gazeteci

görüş

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Bu kararla ilgili son hukuki süreci soL Haber Portalı Haber Müdürü Ali Ufuk Arıkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.“2018 yılında bu konuda yaptığımız haberler dava konusu olmuştu. İlk mahkemeden beraat kararı çıktı sonra Nurettin Yıldız yine itiraz etti ve üst mahkeme para cezası kararı verdi. Gerekçe, bugünkü tartışmaları düşününce dikkat çekici, ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ demek aslında dini düşüncelerini yaymakmış. Bunu hedef almaksa hakaret ve iftira imiş. Dini düşüncelerini yayıyor, buna da ifade hürriyet ediyor ama 6 yaşındaki çocuk evlenebilir ifadesini eleştirmek de hakaret suçu kapsamında değerlendirildi. O dönemde bana 20 bin lira para cezası verildi. İşin bir tuhaf yanı da 2019 yılından bu yana hala itiraz dosyamız bekliyor. Konu hala bağlanmadı. Karara itiraz ettik ama hala yanıt yok.Bugünlerde gazeteciler olarak çok can sıkıcı haberler yapıyoruz. Bu tablonun üzerine gitmek bizim de görevimiz. Çocukların anayasal hakları çiğneniyor, anayasal suç işleniyor. Bunun eleştirilmesi gündem edilmesi gerekiyor, tersine herkes sustuğunda olaylar devam edecek.”

https://sputniknews.com.tr/20221209/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-yanik-6-yasindaki-bir-evliligi-bizim-hukukumuz-kabul-etmez-1064371765.html

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

çocuk istismarı, çocuk evliliği, gazeteci