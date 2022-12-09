13 yıldır dünyanın en uzun adamı olan Sultan kırk yaşına girdi: 'Dileğim boyuma göre bir araba'

© AA Kösen, geçen ay Romanya`nın başkenti Bükreş`te ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yemek yaptığını, ardından ABD`nin Florida eyaletinin Orlando kentinde festivale katıldığını belirterek, "Ülkemi tanıttım, anlı şanlı bayrağımızı dalgalandırdık. Ülkemizi gururla temsil ediyorum, gittiğim her yere Türkiye`yi de yanımda götürüyorum" diye konuştu. Uzun boylu olmanın dezavantajları bulunduğunu ancak bunu avantaja çevirmeye çalıştığını belirten Kösen, hayata pozitif baktığını ifade etti. Kösen, hayata hep gülümsediğini ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Boyumun uzun olması beni mutsuz etmedi. Hayatı seviyorum. İnsanlar pozitif yanımı görünce mutlu oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Doğum günüm olduğu için yurt dışından ve yurt içinden herkes arıyor, mesaj gönderiyor, mail atıyor. Herkes doğum günümü kutluyor, çok teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.