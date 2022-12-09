https://sputniknews.com.tr/20221209/-hsk-kararnamesi-resmi-gazetede-1064364498.html

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakim ve savcı atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T01:14+0300

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türkiye

resmî gazete

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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resmî gazete, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)