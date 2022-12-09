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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Hakim ve savcı atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T01:14+0300
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türkiye
resmî gazete
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
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resmî gazete, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
resmî gazete, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

01:14 09.12.2022 (güncellendi: 01:16 09.12.2022)
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© AA
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Hakim ve savcı atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
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