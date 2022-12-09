https://sputniknews.com.tr/20221209/-hsk-kararnamesi-resmi-gazetede-1064364498.html
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Hakim ve savcı atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T01:14+0300
2022-12-09T01:14+0300
2022-12-09T01:16+0300
türkiye
resmî gazete
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
resmî gazete, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
resmî gazete, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
01:14 09.12.2022 (güncellendi: 01:16 09.12.2022) Abone ol
Hakim ve savcı atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete
'de yayımlandı.
HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.