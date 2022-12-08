https://sputniknews.com.tr/20221208/zelenskiy-savas-onumuzdeki-yil-sona-erebilir-1064354222.html

Zelenskiy: Savaş önümüzdeki yıl sona erebilir

Zelenskiy: Savaş önümüzdeki yıl sona erebilir

ABD merkezli Politico gazetesi tarafından yılın en etkili Avrupalısı seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki savaşın 2023’te sona... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T19:21+0300

2022-12-08T19:21+0300

2022-12-08T19:21+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

politico

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Politico gazetesine konuşan Zelenskiy, “Ukraynalıların gelecek yıl da en etkili halk olacağına inanıyorum, ama artık barış içinde olacaklar” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusu için “bir numara” nitelendirmesinde bulunan Zelenskiy, “Ukrayna’da istikrarı korumaya ve milyonlarca Ukraynalıya bu korkunç dönemi atlatmaya yardımcı olan Avrupalı dostlara” teşekkür etti.Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkilerin daha önce de gerilimli olduğunu lakin Avrupa’nın çok az şey yaptığını kaydeden Politico, “bu sefer her şeyin farklı olmasının” nedeni olarak Zelenskiy’i gösterdi.Daha önce Time dergisi de Zelenskiy’i “yılın kişisi” ilan etmişti.

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vladimir zelenskiy, ukrayna, politico