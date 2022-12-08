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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/zelenskiy-savas-onumuzdeki-yil-sona-erebilir-1064354222.html
Zelenskiy: Savaş önümüzdeki yıl sona erebilir
Zelenskiy: Savaş önümüzdeki yıl sona erebilir
ABD merkezli Politico gazetesi tarafından yılın en etkili Avrupalısı seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki savaşın 2023’te sona... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T19:21+0300
2022-12-08T19:21+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
politico
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Politico gazetesine konuşan Zelenskiy, “Ukraynalıların gelecek yıl da en etkili halk olacağına inanıyorum, ama artık barış içinde olacaklar” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusu için “bir numara” nitelendirmesinde bulunan Zelenskiy, “Ukrayna’da istikrarı korumaya ve milyonlarca Ukraynalıya bu korkunç dönemi atlatmaya yardımcı olan Avrupalı dostlara” teşekkür etti.Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkilerin daha önce de gerilimli olduğunu lakin Avrupa’nın çok az şey yaptığını kaydeden Politico, “bu sefer her şeyin farklı olmasının” nedeni olarak Zelenskiy’i gösterdi.Daha önce Time dergisi de Zelenskiy’i “yılın kişisi” ilan etmişti.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, politico
vladimir zelenskiy, ukrayna, politico

Zelenskiy: Savaş önümüzdeki yıl sona erebilir

19:21 08.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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ABD merkezli Politico gazetesi tarafından yılın en etkili Avrupalısı seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki savaşın 2023’te sona erebileceği tahmininde bulundu.
Politico gazetesine konuşan Zelenskiy, “Ukraynalıların gelecek yıl da en etkili halk olacağına inanıyorum, ama artık barış içinde olacaklar” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusu için “bir numara” nitelendirmesinde bulunan Zelenskiy, “Ukrayna’da istikrarı korumaya ve milyonlarca Ukraynalıya bu korkunç dönemi atlatmaya yardımcı olan Avrupalı dostlara” teşekkür etti.
Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkilerin daha önce de gerilimli olduğunu lakin Avrupa’nın çok az şey yaptığını kaydeden Politico, “bu sefer her şeyin farklı olmasının” nedeni olarak Zelenskiy’i gösterdi.
Daha önce Time dergisi de Zelenskiy’i “yılın kişisi” ilan etmişti.
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