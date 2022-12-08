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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/zaharova-abd-ukraynadaki-catismalari-en-az-2025-sonuna-kadar-kizistirmaya-devam-edecek-1064345548.html
Zaharova: ABD, Ukrayna'daki çatışmaları en az 2025 sonuna kadar kızıştırmaya devam edecek
Zaharova: ABD, Ukrayna'daki çatışmaları en az 2025 sonuna kadar kızıştırmaya devam edecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaları en az 2025 sonuna kadar kızıştırmaya devam edeceğini söyledi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T16:05+0300
2022-12-08T16:05+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Washington, Ukrayna'daki silahlı faaliyetleri en azından 2025 sonuna kadar kızıştırmayı planlıyor. Hiç kimseden gizlemedikleri belgelere göre bunu bizzat kendileri planlıyorlar" dedi.ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Beyaz Saray-Kiev-Beyaz Saray yolsuzluk maratonunu' başlatmak için 37 milyar dolarlık Kiev'e ek yardım paketinin 2023 bütçesine dahil edilmesini sağlayacağını kaydeden Zaharova, bu paranın aslan payının Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarına aktarılacağını, geri kalanının ise Avrupa veya dünyadaki bankalara, özel fonlara yatırılacağını ve belirli kişiler arasında paylaşılacağını belirtti.Zaharova, ABD hükümetinin Raytheon firmasıyla geçen kasım ayında imzaladığı ve Kiev için hava savunma sistemleri alınmasını öngören 1.2 milyar dolarlık, 3 yıl süreli anlaşmanın bu mantık çerçevesine oturduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221207/ukraynadan-abye-rusyanin-fuze-uretimine-siki-yaptirim-getirme-cagrisi-1064319657.html
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rusya, ukrayna, abd, mariya zaharova
rusya, ukrayna, abd, mariya zaharova

Zaharova: ABD, Ukrayna'daki çatışmaları en az 2025 sonuna kadar kızıştırmaya devam edecek

16:05 08.12.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaları en az 2025 sonuna kadar kızıştırmaya devam edeceğini söyledi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Washington, Ukrayna'daki silahlı faaliyetleri en azından 2025 sonuna kadar kızıştırmayı planlıyor. Hiç kimseden gizlemedikleri belgelere göre bunu bizzat kendileri planlıyorlar" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Beyaz Saray-Kiev-Beyaz Saray yolsuzluk maratonunu' başlatmak için 37 milyar dolarlık Kiev'e ek yardım paketinin 2023 bütçesine dahil edilmesini sağlayacağını kaydeden Zaharova, bu paranın aslan payının Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarına aktarılacağını, geri kalanının ise Avrupa veya dünyadaki bankalara, özel fonlara yatırılacağını ve belirli kişiler arasında paylaşılacağını belirtti.
Zaharova, ABD hükümetinin Raytheon firmasıyla geçen kasım ayında imzaladığı ve Kiev için hava savunma sistemleri alınmasını öngören 1.2 milyar dolarlık, 3 yıl süreli anlaşmanın bu mantık çerçevesine oturduğunu ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
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