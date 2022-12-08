https://sputniknews.com.tr/20221208/yilmaz-vurali-kizdiran-teknik-direktorler-daha-dun-top-oynamis-bugun-isin-basinda-1064353989.html

Yılmaz Vural’ı kızdıran teknik direktörler: Daha dün top oynamış bugün işin başında

Yılmaz Vural’ı kızdıran teknik direktörler: Daha dün top oynamış bugün işin başında

Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Veri Maç programında masaya yatırıldı. Programa katılan ünlü spor spikeri İlker Yasin, “Gördüğüm en kötü Dünya Kupası”... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T18:49+0300

2022-12-08T18:49+0300

2022-12-08T18:50+0300

veri maç

dünya kupası

2022 dünya kupası

yılmaz vural

selçuk inan

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Yılmaz Vural’ı kızdıran teknik direktörler: Daha dün top oynamış bugün işin başında Yılmaz Vural’ı kızdıran teknik direktörler: Daha dün top oynamış bugün işin başında

Programın bu bölümünde çeyrek finalin en dikkat çekici eşleşmesi olan İngiltere-Fransa müsabakası futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.'Paranın egemen olduğunu, etik değerlerin arka plana atıldığını görebiliyoruz'Programa ünlü spor spikeri İlker Yasin ve duayen teknik adam Yılmaz Vural da telefonla katıldı. İlker Yasin, Dünya Kupası ekseninde günümüz futbolunun sahip olduğu konumu değerlendirirken, “Bir kere Katar’ın organizasyonun ev sahipliğini almış olmasının altındaki saikleri iyi değerlendirmek lazım. Yıllar önce Sepp Blatter ile başlayan FIFA’daki rüşvet skandalının nerelere kadar varabileceğini izlemekle birlikte paranın egemen olduğunu, etik değerlerin arka plana atıldığını görebiliyoruz. İlk Dünya Kupası maçını canlı yayında anlattığım 1982’den 1998’e kadar yapılan eski maçlardaki lezzeti bu turnuvada alamadım. Benim görmüş olduğum en kötü Dünya Kupası” dedi.Yasin, turnuvanın genel değerlendirmesini ise “Çeyrek finalde Fransa’nın rakibi olan İngiltere’nin gidebildiği yere kadar gittiğini düşünüyorum. Brezilya tabii ki turnuvanın favorilerinden. Hırvatistan engelini aşsa bile Hollanda ya da Arjantin gibi iki zorlu rakip onları bekliyor. Arzu ve iştahla oynama becerisi gösteren Fas, şaşırtan bir performans gösterdi. Teknik direktörleri olan Walid Regragui dünya futbolunda pek duyulmasa bile kendisini iyi yetiştirmiş bir futbol adamı olarak kanıtladı” sözleriyle ele aldı.'Düzgün karakterli olduğu için Messi'yi tercih ederim'‘Messi mi, Maradona mı?’ tartışmalarına da değinen Yasin, “Bence Messi. Ben bir sporcuyu değerlendirirken müthiş meziyetleri olsa bile etik karaktere sahip mi değil mi diye bakarım. Tabi ki Maradona çok büyük bir futbolcu ama etik olarak kendisine bakmadı, sporcu karakterini yukarı çıkaramadı, eşiyle sorunlar yaşadı ve kendini futbola veremedi. Daha az yetenekli olduğuna inanmadığım Messi’yi düzgün karakterli olduğu için tercih ederim” dedi.'Fas’ın oraya kadar gelmesi oyun anlamında sürpriz değil'2022 FIFA Dünya Kupası’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Vural ise, “Sürprizler olmadı mı oldu ama bir Fas’ın oraya kadar gelmesi oyun anlamında sürpriz değil. Japonların İspanya ve Almanya’yı yenmesi sürpriz olarak görülse de oyun olarak değil. Öngörüm, yarı finalde Arjantin ile Brezilya ve Portekiz ile Fransa’nın karşılaşması yönünde. Brezilya ve Fransa final oynar, Fransa kazanır. Arjantin ve Portekiz ise üçüncülük maçına çıkar yani Ronaldo ve Messi” diye konuştu.'Antrenörlük futbol oynamış olmakla doğru orantılı değil'Futbolu yeni bırakmış isimlerin genç yaşta antrenörlüğe başlamasını da değerlendiren Yılmaz Vural, şunları söyledi:“Artık Mustafa Denizli, Fatih Terim, Hikmet Karaman, Ersun Yanal gibi biraz antrenörlükte dominant karakterdeki hiç kimsenin iş bulduğunu görmüyorum. Daha dün top oynamış, futbolu yeni bırakmış kardeşlerim bugün bu işin başındalar. Mesela Selçuk İnan kardeşim Kasımpaşa’nın antrenörü oldu. Selçuk sanırım bir müddet Fatih hocanın yardımcılığını yaptı, benim de talebem. Peki Süper Lig’in beklentilerini karşılayacak donanımınız var mı? Yalnız futbol oynamışlığınız bu işi öğrenmeye yeterli olur mu? Öğrenme vahiyle olmuyor, bir süreç. Siz bu süreci yaşamadan sırf deneyip yanılarak dolayısıyla sonuca yönelik bir antrenör tipi yaratmış olursunuz. Türkiye’deki futbolun değer kaybetmesinin başında bu geliyor çünkü daha donanımı olmayan kardeşlerimize çok acele ediyorlar ve bu işin başına getiriyorlar. Bir takımı idare etmek o kadar kolay mı? Sihirli değenekle mi yapacaklar? Aralarında birkaç istisna olabilir o da sonuçla ilgilidir. Eğer bu sonucu üst üste birkaç sene aldırırsanız bunun devamlılığı olur. Ama bazı kardeşlerimiz şampiyonluklar yaşadılar ondan sonra bir daha yoklar. Nasıl oluyor bu? Yani çok iyi antrenörler de ondan sonra ne oluyor bunlara da yoklar derler. Eğitime saygı duymayan bir ülkeyiz. Antrenörlük futbol oynamış olmakla doğru orantılı değil. Dünyanın en iyi oyuncuları var onlar antrenörlükte başarılı olamadılar. Bazı kardeşlerimizi duyuyorum, x takımında 35 bin lira maaşa çalışıyorlar. Bu 2 bin Euro bile değil. Yönettiği oyuncuların maaşı ise 1 milyon Euro, 2 milyon Euro… Nasıl otorite sağlayabilecek bu kardeşimiz? Çocukları erken erken yok ediyoruz ama aralarında birileri milli piyango gibi denk gelebilir. Biz diyoruz ki eğitime önem verin, yalnızca takım idare etmiyorsunuz, bunlar kolay şeyler değil, futbol spor falan değil sosyal olay. Bu sosyal olayı idare ederken entelektüel bir tarafınız olmanız lazım.”

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2022

Ata Arslan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

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