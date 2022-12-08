https://sputniknews.com.tr/20221208/turkiye-rusya-arasindaki-siyasi-istisareler-istanbulda-yapilacak-1064342781.html

Türkiye-Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak

Türkiye-Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak

Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişarelerin 8-9 Aralık'ta İstanbul'da yapılacağını belirtildi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T15:24+0300

2022-12-08T15:24+0300

2022-12-08T15:24+0300

ukrayna krizi

tahıl

anlaşma

türkiye

rusya

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.İstişarelerde, Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili tahıl anlaşmasının uygulanması gibi hususların, ayrıca, Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.Ayrıca Verşinin'in tahıl anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni 9 Aralık’ta ziyaret etmesi, 10 Aralık’ta tahıl sevkiyatına yönelik olarak Rus heyetiyle saha incelemesinde bulunması da planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221203/bakan-kirisci-tahil-koridorundan-2-aralik-itibariyla-127-milyon-ton-tahil-urunu-gecisi-oldu-1064129578.html

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tahıl, anlaşma, türkiye, rusya