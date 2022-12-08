https://sputniknews.com.tr/20221208/turkiye-rusya-arasindaki-siyasi-istisareler-istanbulda-yapilacak-1064342781.html
Türkiye-Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak
Türkiye-Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişarelerin 8-9 Aralık'ta İstanbul'da yapılacağını belirtildi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T15:24+0300
2022-12-08T15:24+0300
2022-12-08T15:24+0300
ukrayna krizi
tahıl
anlaşma
türkiye
rusya
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.İstişarelerde, Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili tahıl anlaşmasının uygulanması gibi hususların, ayrıca, Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.Ayrıca Verşinin'in tahıl anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni 9 Aralık’ta ziyaret etmesi, 10 Aralık’ta tahıl sevkiyatına yönelik olarak Rus heyetiyle saha incelemesinde bulunması da planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/bakan-kirisci-tahil-koridorundan-2-aralik-itibariyla-127-milyon-ton-tahil-urunu-gecisi-oldu-1064129578.html
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tahıl, anlaşma, türkiye, rusya
tahıl, anlaşma, türkiye, rusya
Türkiye-Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak
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Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişarelerin 8-9 Aralık'ta İstanbul'da yapılacağını belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.
İstişarelerde, Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili tahıl anlaşmasının uygulanması gibi hususların, ayrıca, Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
Ayrıca Verşinin'in tahıl anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni 9 Aralık’ta ziyaret etmesi, 10 Aralık’ta tahıl sevkiyatına yönelik olarak Rus heyetiyle saha incelemesinde bulunması da planlanıyor.