https://sputniknews.com.tr/20221208/tbmm-baskani-sentop-cocuk-istismari-asla-kabul-edilemez-affedilemez-1064338109.html
TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez
TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez
Mustafa Şentop, faili kim olursa olsun çocuk istismarının asla kabul edilemeyeceğini ve affedilemeyeceğini belirtti. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T14:08+0300
2022-12-08T14:08+0300
2022-12-08T14:21+0300
mustafa şentop
politika
vakıf
çocuk istismarı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir çocuğun 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgilerin, vicdanları derinden sarstığını ifade etti.Olayın yargıya intikal ettiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya müdahil olduğunu hatırlatan Şentop, "Çocuk istismarı, faili kim olursa olsun asla kabul edilemez, affedilemez. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221208/bakan-ersoydan-hiranur-vakfi-aciklamasi-vakiflar-genel-mudurlugu-bir-mufettis-gorevlendirdi-1064334420.html
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mustafa şentop, vakıf, çocuk istismarı
mustafa şentop, vakıf, çocuk istismarı
TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez
14:08 08.12.2022 (güncellendi: 14:21 08.12.2022) Abone ol
Mustafa Şentop, faili kim olursa olsun çocuk istismarının asla kabul edilemeyeceğini ve affedilemeyeceğini belirtti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir çocuğun 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgilerin, vicdanları derinden sarstığını ifade etti.
Olayın yargıya intikal ettiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya müdahil olduğunu hatırlatan Şentop, "Çocuk istismarı, faili kim olursa olsun asla kabul edilemez, affedilemez. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.