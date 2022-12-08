https://sputniknews.com.tr/20221208/tbmm-baskani-sentop-cocuk-istismari-asla-kabul-edilemez-affedilemez-1064338109.html

TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez

TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez

Mustafa Şentop, faili kim olursa olsun çocuk istismarının asla kabul edilemeyeceğini ve affedilemeyeceğini belirtti. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T14:08+0300

2022-12-08T14:08+0300

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mustafa şentop

politika

vakıf

çocuk istismarı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir çocuğun 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgilerin, vicdanları derinden sarstığını ifade etti.Olayın yargıya intikal ettiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya müdahil olduğunu hatırlatan Şentop, "Çocuk istismarı, faili kim olursa olsun asla kabul edilemez, affedilemez. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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mustafa şentop, vakıf, çocuk istismarı