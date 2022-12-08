https://sputniknews.com.tr/20221208/spkdan-3-kisiye-6-ay-islem-yasagi-1064360527.html
SPK'dan 3 kişiye 6 ay işlem yasağı
SPK'dan 3 kişiye 6 ay işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T22:43+0300
2022-12-08T22:43+0300
2022-12-08T22:44+0300
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SPK, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 3 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.SPK haftalık bültenine göre kurul, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 3 kişi hakkında, 9 Aralık 2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
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spk, borsa, ekonomi
SPK'dan 3 kişiye 6 ay işlem yasağı
22:43 08.12.2022 (güncellendi: 22:44 08.12.2022) Abone ol
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 3 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre kurul, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 3 kişi hakkında, 9 Aralık 2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.