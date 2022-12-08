https://sputniknews.com.tr/20221208/spkdan-3-kisiye-6-ay-islem-yasagi-1064360527.html

SPK'dan 3 kişiye 6 ay işlem yasağı

SPK'dan 3 kişiye 6 ay işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

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SPK, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 3 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.SPK haftalık bültenine göre kurul, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 3 kişi hakkında, 9 Aralık 2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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