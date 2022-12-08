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https://sputniknews.com.tr/20221208/sabah-yazari-donatin-hatay-izlenimleri-reyhanlidan-suriye-ile-iliskiler-duzelmeli-mesaji-var-1064333294.html
Sabah yazarı Donat'ın Hatay izlenimleri: Reyhanlı'dan 'Suriye ile ilişkiler düzelmeli' mesajı var
Sabah yazarı Donat'ın Hatay izlenimleri: Reyhanlı'dan 'Suriye ile ilişkiler düzelmeli' mesajı var
Sabah yazarı Yavuz Donat, Hatay'dan izlenimlerini aktarmaya devam ediyor. Donat, Reyhanlı'dan da "Suriye ile ilişkiler düzelmeli, Cumhurbaşkanımız bu konuda... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T12:54+0300
2022-12-08T12:54+0300
politika
beşar esad
recep tayyip erdoğan
suriye
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Dünkü yazısında da Hataylıların Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesini talep ettiğini belirten Donat köşesinde, "Reyhanlı... Suriye sınırında, sıfır noktasında... Nüfusu 100 binin üzerinde... Sığınmacının en yoğun olduğu ilçe.Gezdik... Çarşı, pazar... Sorduk: Ankara'ya bir mesajınız var mı? İstekleriniz...Halk... Sözleşmiş gibi... Yanıtlar birbirinin fotokopisi: Suriye ile ilişkiler düzelmeli... Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda elinden geleni yapmalı." ifadesini kullandı.
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beşar esad, recep tayyip erdoğan, suriye, türkiye
beşar esad, recep tayyip erdoğan, suriye, türkiye

Sabah yazarı Donat'ın Hatay izlenimleri: Reyhanlı'dan 'Suriye ile ilişkiler düzelmeli' mesajı var

12:54 08.12.2022
© AFP 2022 / - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / -
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Sabah yazarı Yavuz Donat, Hatay'dan izlenimlerini aktarmaya devam ediyor. Donat, Reyhanlı'dan da "Suriye ile ilişkiler düzelmeli, Cumhurbaşkanımız bu konuda elinden geleni yapmalı" mesajı olduğunu yineledi.
Dünkü yazısında da Hataylıların Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesini talep ettiğini belirten Donat köşesinde, "Reyhanlı... Suriye sınırında, sıfır noktasında... Nüfusu 100 binin üzerinde... Sığınmacının en yoğun olduğu ilçe.Gezdik... Çarşı, pazar... Sorduk: Ankara'ya bir mesajınız var mı? İstekleriniz...
Halk... Sözleşmiş gibi... Yanıtlar birbirinin fotokopisi: Suriye ile ilişkiler düzelmeli... Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda elinden geleni yapmalı." ifadesini kullandı.
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