https://sputniknews.com.tr/20221208/sabah-yazari-donatin-hatay-izlenimleri-reyhanlidan-suriye-ile-iliskiler-duzelmeli-mesaji-var-1064333294.html
Sabah yazarı Donat'ın Hatay izlenimleri: Reyhanlı'dan 'Suriye ile ilişkiler düzelmeli' mesajı var
Sabah yazarı Donat'ın Hatay izlenimleri: Reyhanlı'dan 'Suriye ile ilişkiler düzelmeli' mesajı var
Sabah yazarı Yavuz Donat, Hatay'dan izlenimlerini aktarmaya devam ediyor. Donat, Reyhanlı'dan da "Suriye ile ilişkiler düzelmeli, Cumhurbaşkanımız bu konuda... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T12:54+0300
2022-12-08T12:54+0300
2022-12-08T12:54+0300
politika
beşar esad
recep tayyip erdoğan
suriye
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060087868_0:317:1825:1343_1920x0_80_0_0_09441f409f0c95366e739b5e6ab67254.jpg
Dünkü yazısında da Hataylıların Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesini talep ettiğini belirten Donat köşesinde, "Reyhanlı... Suriye sınırında, sıfır noktasında... Nüfusu 100 binin üzerinde... Sığınmacının en yoğun olduğu ilçe.Gezdik... Çarşı, pazar... Sorduk: Ankara'ya bir mesajınız var mı? İstekleriniz...Halk... Sözleşmiş gibi... Yanıtlar birbirinin fotokopisi: Suriye ile ilişkiler düzelmeli... Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda elinden geleni yapmalı." ifadesini kullandı.
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060087868_0:146:1825:1514_1920x0_80_0_0_c893291867ced6e5c18b6dba0ec9ab15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşar esad, recep tayyip erdoğan, suriye, türkiye
beşar esad, recep tayyip erdoğan, suriye, türkiye
Sabah yazarı Donat'ın Hatay izlenimleri: Reyhanlı'dan 'Suriye ile ilişkiler düzelmeli' mesajı var
Abone ol
Sabah yazarı Yavuz Donat, Hatay'dan izlenimlerini aktarmaya devam ediyor. Donat, Reyhanlı'dan da "Suriye ile ilişkiler düzelmeli, Cumhurbaşkanımız bu konuda elinden geleni yapmalı" mesajı olduğunu yineledi.
Dünkü yazısında da Hataylıların Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesini talep ettiğini belirten Donat köşesinde, "Reyhanlı... Suriye sınırında, sıfır noktasında... Nüfusu 100 binin üzerinde... Sığınmacının en yoğun olduğu ilçe.Gezdik... Çarşı, pazar... Sorduk: Ankara'ya bir mesajınız var mı? İstekleriniz...
Halk... Sözleşmiş gibi... Yanıtlar birbirinin fotokopisi: Suriye ile ilişkiler düzelmeli... Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda elinden geleni yapmalı." ifadesini kullandı.