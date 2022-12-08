https://sputniknews.com.tr/20221208/sabah-yazari-donatin-hatay-izlenimleri-reyhanlidan-suriye-ile-iliskiler-duzelmeli-mesaji-var-1064333294.html

Sabah yazarı Donat'ın Hatay izlenimleri: Reyhanlı'dan 'Suriye ile ilişkiler düzelmeli' mesajı var

Sabah yazarı Donat'ın Hatay izlenimleri: Reyhanlı'dan 'Suriye ile ilişkiler düzelmeli' mesajı var

Sabah yazarı Yavuz Donat, Hatay'dan izlenimlerini aktarmaya devam ediyor. Donat, Reyhanlı'dan da "Suriye ile ilişkiler düzelmeli, Cumhurbaşkanımız bu konuda... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T12:54+0300

2022-12-08T12:54+0300

2022-12-08T12:54+0300

politika

beşar esad

recep tayyip erdoğan

suriye

türkiye

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Dünkü yazısında da Hataylıların Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesini talep ettiğini belirten Donat köşesinde, "Reyhanlı... Suriye sınırında, sıfır noktasında... Nüfusu 100 binin üzerinde... Sığınmacının en yoğun olduğu ilçe.Gezdik... Çarşı, pazar... Sorduk: Ankara'ya bir mesajınız var mı? İstekleriniz...Halk... Sözleşmiş gibi... Yanıtlar birbirinin fotokopisi: Suriye ile ilişkiler düzelmeli... Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda elinden geleni yapmalı." ifadesini kullandı.

suriye

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Sputnik Türkiye

beşar esad, recep tayyip erdoğan, suriye, türkiye