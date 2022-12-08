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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/rusya-harkov-bolgesinde-90dan-fazla-polonyali-parali-asker-yok-edildi-1064350727.html
Rusya: Harkov Bölgesi’nde 90’dan fazla Polonyalı paralı asker yok edildi
Rusya: Harkov Bölgesi’nde 90’dan fazla Polonyalı paralı asker yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nde 90’dan fazla Polonyalı paralı askerin yok edildiğini, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) de iki adet HIMARS çok... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T17:22+0300
2022-12-08T17:22+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun DHC’nin İlyiçevsk köyü yakınlarında ABD yapımı iki adet HIMARS çok namlulu roketatarı imha ettiği bildirildi. Ayrıca Zaporojye Bölgesi’nin Grigorovskiy ve Şevçenkovskiy yerleşimlerinde de 5 adet ABD yapımı MLRS ve Alman yapımı MARS-II çok namlulu roketatarın imha edildiği aktarıldı.Rus ordusunun Harkov Bölgesi’nin Borovskoye kasabası yakınlarına düzenlediği saldırı sonucu 90’dan fazla Polonyalı askerin yok edildiği ifade edilen açıklamada, Krasnıy Liman cephesindede son 24 saatte 60’tan fazla Ukraynalı askerin, 3 piyade savaş aracının ve iki otomobilin, Kupyansk cephesinde de 70’ten fazla Ukraynalı askerin, iki piyade savaş aracının ve üç otomobilin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221207/ukrayna-abd-medyasina-konusan-yetkilisi-ustunden-rus-hava-uslerine-donuk-saldirilari-ustlendi--1064301588.html
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rusya, ukrayna, himars
rusya, ukrayna, himars

Rusya: Harkov Bölgesi’nde 90’dan fazla Polonyalı paralı asker yok edildi

17:22 08.12.2022
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nde 90’dan fazla Polonyalı paralı askerin yok edildiğini, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) de iki adet HIMARS çok namlulu roketatarın imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun DHC’nin İlyiçevsk köyü yakınlarında ABD yapımı iki adet HIMARS çok namlulu roketatarı imha ettiği bildirildi. Ayrıca Zaporojye Bölgesi’nin Grigorovskiy ve Şevçenkovskiy yerleşimlerinde de 5 adet ABD yapımı MLRS ve Alman yapımı MARS-II çok namlulu roketatarın imha edildiği aktarıldı.
Rus ordusunun Harkov Bölgesi’nin Borovskoye kasabası yakınlarına düzenlediği saldırı sonucu 90’dan fazla Polonyalı askerin yok edildiği ifade edilen açıklamada, Krasnıy Liman cephesindede son 24 saatte 60’tan fazla Ukraynalı askerin, 3 piyade savaş aracının ve iki otomobilin, Kupyansk cephesinde de 70’ten fazla Ukraynalı askerin, iki piyade savaş aracının ve üç otomobilin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
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