https://sputniknews.com.tr/20221208/rusya-harkov-bolgesinde-90dan-fazla-polonyali-parali-asker-yok-edildi-1064350727.html

Rusya: Harkov Bölgesi’nde 90’dan fazla Polonyalı paralı asker yok edildi

Rusya: Harkov Bölgesi’nde 90’dan fazla Polonyalı paralı asker yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nde 90’dan fazla Polonyalı paralı askerin yok edildiğini, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) de iki adet HIMARS çok... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T17:22+0300

2022-12-08T17:22+0300

2022-12-08T17:22+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun DHC’nin İlyiçevsk köyü yakınlarında ABD yapımı iki adet HIMARS çok namlulu roketatarı imha ettiği bildirildi. Ayrıca Zaporojye Bölgesi’nin Grigorovskiy ve Şevçenkovskiy yerleşimlerinde de 5 adet ABD yapımı MLRS ve Alman yapımı MARS-II çok namlulu roketatarın imha edildiği aktarıldı.Rus ordusunun Harkov Bölgesi’nin Borovskoye kasabası yakınlarına düzenlediği saldırı sonucu 90’dan fazla Polonyalı askerin yok edildiği ifade edilen açıklamada, Krasnıy Liman cephesindede son 24 saatte 60’tan fazla Ukraynalı askerin, 3 piyade savaş aracının ve iki otomobilin, Kupyansk cephesinde de 70’ten fazla Ukraynalı askerin, iki piyade savaş aracının ve üç otomobilin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221207/ukrayna-abd-medyasina-konusan-yetkilisi-ustunden-rus-hava-uslerine-donuk-saldirilari-ustlendi--1064301588.html

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