https://sputniknews.com.tr/20221208/rusya-devlet-baskani-vladimir-putin-rusya-kahramanina-destek-oldu-1064388849.html
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Kahramanına destek oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Kahramanına destek oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki ödül töreni sırasında heyecanına hakimolamayan Rusya Kahramanı Onbaşı David Malıykin’e destek oldu. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T17:14+0300
2022-12-08T17:14+0300
2022-12-09T18:04+0300
rusya
vladimir putin
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Putin, Rus askere Zolotaya Zvezda (Altın Yıldız) madalyasını sundu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki ödül töreni sırasında heyecanına hakim olamayan Rusya Kahramanı Onbaşı David Malıykin’e destek oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki ödül töreni sırasında heyecanına hakim olamayan Rusya Kahramanı Onbaşı David Malıykin’e destek oldu
2022-12-08T17:14+0300
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PT0M32S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, видео, video
rusya, vladimir putin, видео, video
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Kahramanına destek oldu
17:14 08.12.2022 (güncellendi: 18:04 09.12.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki ödül töreni sırasında heyecanına hakimolamayan Rusya Kahramanı Onbaşı David Malıykin’e destek oldu.
Putin, Rus askere Zolotaya Zvezda (Altın Yıldız) madalyasını sundu.