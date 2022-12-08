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https://sputniknews.com.tr/20221208/rusya-devlet-baskani-vladimir-putin-rusya-kahramanina-destek-oldu-1064388849.html
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Kahramanına destek oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Kahramanına destek oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki ödül töreni sırasında heyecanına hakimolamayan Rusya Kahramanı Onbaşı David Malıykin’e destek oldu. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T17:14+0300
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Putin, Rus askere Zolotaya Zvezda (Altın Yıldız) madalyasını sundu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki ödül töreni sırasında heyecanına hakim olamayan Rusya Kahramanı Onbaşı David Malıykin’e destek oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki ödül töreni sırasında heyecanına hakim olamayan Rusya Kahramanı Onbaşı David Malıykin’e destek oldu
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rusya, vladimir putin, видео, video
rusya, vladimir putin, видео, video

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Kahramanına destek oldu

17:14 08.12.2022 (güncellendi: 18:04 09.12.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki ödül töreni sırasında heyecanına hakimolamayan Rusya Kahramanı Onbaşı David Malıykin’e destek oldu.
Putin, Rus askere Zolotaya Zvezda (Altın Yıldız) madalyasını sundu.
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