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https://sputniknews.com.tr/20221208/rus-petrolunun-hindistana-ihracati-rekor-seviyeye-ulasti-1064355428.html
Rus petrolünün Hindistan'a ihracatı rekor seviyeye ulaştı
Rus petrolünün Hindistan'a ihracatı rekor seviyeye ulaştı
Rusya’nın Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi olmaya devam ettiği, tedarik hacminin ise giderek artmaya devam ettiği bildirildi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T19:57+0300
2022-12-08T19:58+0300
ekonomi
rusya
hindistan
petrol
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The Independent gazetesinin analiz şirketi Kpler'in verilerine dayandırdığı haberde, ön tahminlere göre Rusya'nın Hindistan'a petrol ihracatı kasım ayında yeni bir rekor kırarak günlük 1.03 milyon varile ulaştı.Kpler Eş Başkanı ve kıdemli analist Matt Smith, bu durumun Rusya'nın aralık ayında da Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi olmasına imkan sağlayacağını, böylece Rusya’nın bu gösterge bakımından liderliğini üç ay üst üste korumuş olacağını belirtti.Daha önce Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hindistan'ın Batılı ülkelerin Rus petrol fiyatlarını sınırlama kararını destekleme niyetinde olmadığını belirtmişti.Hindistan Petrol Bakanlığı Sözcüsü Rajiv Jain, The Independent’e demecinde ülkenin bu yöndeki tutumunu teyit etti. Jain, “En ucuz petrolü nereden bulursak oradan alacağız. Bir veya iki numaralı ülke olmak gibi bir kaygımız yok, bizim çıkarımız en ucuz petrolü elde edebileceğimiz yerden almaktır” açıklamasında bulundu.Sözcü, G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının Hindistan’a yapılan sevkiyatları herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.
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rusya, hindistan, petrol
rusya, hindistan, petrol

Rus petrolünün Hindistan'a ihracatı rekor seviyeye ulaştı

19:57 08.12.2022 (güncellendi: 19:58 08.12.2022)
© AAPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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Rusya’nın Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi olmaya devam ettiği, tedarik hacminin ise giderek artmaya devam ettiği bildirildi.
The Independent gazetesinin analiz şirketi Kpler'in verilerine dayandırdığı haberde, ön tahminlere göre Rusya'nın Hindistan'a petrol ihracatı kasım ayında yeni bir rekor kırarak günlük 1.03 milyon varile ulaştı.
Kpler Eş Başkanı ve kıdemli analist Matt Smith, bu durumun Rusya'nın aralık ayında da Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi olmasına imkan sağlayacağını, böylece Rusya’nın bu gösterge bakımından liderliğini üç ay üst üste korumuş olacağını belirtti.
Daha önce Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hindistan'ın Batılı ülkelerin Rus petrol fiyatlarını sınırlama kararını destekleme niyetinde olmadığını belirtmişti.
Hindistan Petrol Bakanlığı Sözcüsü Rajiv Jain, The Independent’e demecinde ülkenin bu yöndeki tutumunu teyit etti. Jain, “En ucuz petrolü nereden bulursak oradan alacağız. Bir veya iki numaralı ülke olmak gibi bir kaygımız yok, bizim çıkarımız en ucuz petrolü elde edebileceğimiz yerden almaktır” açıklamasında bulundu.
Sözcü, G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının Hindistan’a yapılan sevkiyatları herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.
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