https://sputniknews.com.tr/20221208/rus-disisleri-sozcusu-zaharova-ab-abdnin-kucuk-ortagi-haline-geldiginin-farkinda-degil-1064355170.html
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: AB, ABD’nin küçük ortağı haline geldiğinin farkında değil
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: AB, ABD’nin küçük ortağı haline geldiğinin farkında değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB), ABD’nin bağımlı ortağı haline geldiğinin farkına varmak istemediğini belirtti. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T19:55+0300
2022-12-08T19:55+0300
2022-12-08T19:55+0300
dünya
mariya zaharova
ab
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059818033_0:33:3526:2016_1920x0_80_0_0_13e642c30f84aa6fa6740efbad7d632d.jpg
AB’nin, ABD’nin enflasyonla mücadele yasasından duyduğu rahatsızlığı değerlendiren Zaharova, “Brüksel, Washington için uzun süre önce küçük ve bağımlı bir ortağa dönüştüğünü anlamak istemiyor. ABD’nin baskısı altında, ekonomik ve siyasi çıkarlarının aksine, Rusya’yla cepheleşmeye dahil olan AB, bu rolü kabullendiğini doğrulamış oldu. AB, kendi önceliklerini Amerikalılar karşısında formüle etmeye ve savunmaya hazır olmadığı sürece Atlantik’in ötesindekiler de AB’lilere değer vermeyecek” ifadesini kullandı.Rus diplomat, Ukrayna’ya pervasızca destek, enerji fiyatlarındaki ani artış ve ABD’den çok pahalı sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının artırılması ve Beyaz Saray’ın Çin karşıtı girişimlerine dahil olmasının, AB’nin ABD ile ticari ve siyasi ilişkilerdeki zaten güçlü olmayan konumunu daha da zayıflattığını kaydetti.Washington’un Brüksel’le ortaklığın değişmez olduğu yönündeki tüm ifadelere rağmen, ABD’nin ekonomi ve diğer alanlarda AB ile işbirliğine yaklaşımının açıkça tüketici olduğunu belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD’yi şikayet eden AB daha sık aynaya bakmalı, zira okyanus ötesindeki hamisinin alışkanlıklarını kopyalayan Brüksel aynı biçimde hareket etmeye çalışıyor, diğer ülkelere ticari ve yatırım alanlarında eşit olmayan ve elverişsiz koşullar dayatıyor.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059818033_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_f2a0c14792ed1be2153ad7bf4da9002f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mariya zaharova, ab, abd
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: AB, ABD’nin küçük ortağı haline geldiğinin farkında değil
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB), ABD’nin bağımlı ortağı haline geldiğinin farkına varmak istemediğini belirtti.
AB’nin, ABD’nin enflasyonla mücadele yasasından duyduğu rahatsızlığı değerlendiren Zaharova, “Brüksel, Washington için uzun süre önce küçük ve bağımlı bir ortağa dönüştüğünü anlamak istemiyor. ABD’nin baskısı altında, ekonomik ve siyasi çıkarlarının aksine, Rusya’yla cepheleşmeye dahil olan AB, bu rolü kabullendiğini doğrulamış oldu. AB, kendi önceliklerini Amerikalılar karşısında formüle etmeye ve savunmaya hazır olmadığı sürece Atlantik’in ötesindekiler de AB’lilere değer vermeyecek” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, Ukrayna’ya pervasızca destek, enerji fiyatlarındaki ani artış ve ABD’den çok pahalı sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının artırılması ve Beyaz Saray’ın Çin karşıtı girişimlerine dahil olmasının, AB’nin ABD ile ticari ve siyasi ilişkilerdeki zaten güçlü olmayan konumunu daha da zayıflattığını kaydetti.
Washington’un Brüksel’le ortaklığın değişmez olduğu yönündeki tüm ifadelere rağmen, ABD’nin ekonomi ve diğer alanlarda AB ile işbirliğine yaklaşımının açıkça tüketici olduğunu belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD’yi şikayet eden AB daha sık aynaya bakmalı, zira okyanus ötesindeki hamisinin alışkanlıklarını kopyalayan Brüksel aynı biçimde hareket etmeye çalışıyor, diğer ülkelere ticari ve yatırım alanlarında eşit olmayan ve elverişsiz koşullar dayatıyor.”