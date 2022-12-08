https://sputniknews.com.tr/20221208/rus-disisleri-sozcusu-zaharova-ab-abdnin-kucuk-ortagi-haline-geldiginin-farkinda-degil-1064355170.html

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: AB, ABD’nin küçük ortağı haline geldiğinin farkında değil

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: AB, ABD’nin küçük ortağı haline geldiğinin farkında değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB), ABD’nin bağımlı ortağı haline geldiğinin farkına varmak istemediğini belirtti. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T19:55+0300

2022-12-08T19:55+0300

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dünya

mariya zaharova

ab

abd

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AB’nin, ABD’nin enflasyonla mücadele yasasından duyduğu rahatsızlığı değerlendiren Zaharova, “Brüksel, Washington için uzun süre önce küçük ve bağımlı bir ortağa dönüştüğünü anlamak istemiyor. ABD’nin baskısı altında, ekonomik ve siyasi çıkarlarının aksine, Rusya’yla cepheleşmeye dahil olan AB, bu rolü kabullendiğini doğrulamış oldu. AB, kendi önceliklerini Amerikalılar karşısında formüle etmeye ve savunmaya hazır olmadığı sürece Atlantik’in ötesindekiler de AB’lilere değer vermeyecek” ifadesini kullandı.Rus diplomat, Ukrayna’ya pervasızca destek, enerji fiyatlarındaki ani artış ve ABD’den çok pahalı sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının artırılması ve Beyaz Saray’ın Çin karşıtı girişimlerine dahil olmasının, AB’nin ABD ile ticari ve siyasi ilişkilerdeki zaten güçlü olmayan konumunu daha da zayıflattığını kaydetti.Washington’un Brüksel’le ortaklığın değişmez olduğu yönündeki tüm ifadelere rağmen, ABD’nin ekonomi ve diğer alanlarda AB ile işbirliğine yaklaşımının açıkça tüketici olduğunu belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD’yi şikayet eden AB daha sık aynaya bakmalı, zira okyanus ötesindeki hamisinin alışkanlıklarını kopyalayan Brüksel aynı biçimde hareket etmeye çalışıyor, diğer ülkelere ticari ve yatırım alanlarında eşit olmayan ve elverişsiz koşullar dayatıyor.”

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mariya zaharova, ab, abd