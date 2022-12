https://sputniknews.com.tr/20221208/putin-benim-ve-tum-ruslarin-gozunde-cephedeki-her-savasci-bir-kahramandir-1064343964.html

Putin: Benim ve tüm Rusların gözünde cephedeki her savaşçı bir kahramandır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisinin ve tüm vatandaşların gözünde özel askeri operasyon kapsamında ön saflarda bulunan her savaşçının bir kahraman... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

Rusya'da kutlanan Anavatan Kahramanları Günü dolayısıyla Kremlin’de düzenlenen ödül törenine katılan Putin, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyon kapsamında ön saflarda bulunan savaşçıların kendisi ve tüm Rusya vatandaşları için birer kahraman olduğunu söyledi.Operasyon sırasında olağanüstü yiğitlik ve cesaret ortaya koyan ve Rusya Kahramanı unvanına layık görülen askerlere ödüllerinin takdim edileceğine dikkat çeken Putin, “Anavatana hizmetiniz için, Rusya'yı her zaman birleştiren ideallere bağlılığınız için size içtenlikle teşekkür ederim. Ön cephede olanlara da seslenmek istiyorum, benim için, tüm yurttaşlarımız için, her biriniz birer kahramansınız” diye konuştu.‘Ruslar şu anda Ukrayna’daki operasyona katılanlarla gurur duyuyor’Rus lider, “Rusya'nın zaferlerle dolu yüce tarihini yaratan atalarımızın önünde eğiliyoruz, şu anda savaşan, özel bir askeri operasyona katılan, kendi kaderimizi belirleme hakkımızı savunarak, yurttaşlarımızın yaşamını ve onurunu koruyarak savaş görevlerini onurla yerine getiren askerler, subaylar, gönüllüler ve milislerle gurur duyuyoruz” dedi.Rusya’nın cesaretleri ve özverileri ile yüksek kahraman unvanını hak edenleri her zaman onurlandırdığını vurgulayan Putin, “Bugünlerde Anavatan’a kutsal sevgi duygusunun nesilden nesle aktarıldığı ve şüphesiz en yüksek değer olduğu şiddetle hissediliyor. Ülkemiz birçok kez zorlu sınavlarla karşı karşıya kalmıştır ve her zaman devletimizin güvenliğine, bağımsızlığına yönelik herhangi bir saldırı girişimine halk yenilmez birliği ile karşılık vermiş, savaş alanlarında ve cephe arkasında anavatanını korumuştur” ifadelerini kullandı.Anavatanın öncelikle toprak değil, insanlar olduğunun altını çizen Putin, “Anavatan deyince buranın sadece bir toprak olmadığı, her şeyden önce koruduğunuz insanlar olduğu unutulmamalıdır. Bunu hepimiz anlıyoruz ve Anavatan adına yaptıklarınız için size ve silah arkadaşlarınıza minnettarız” vurgusunu yaptı.‘Rusya’nın Ukrayna’daki enerji tesislerine düzenlediği saldırılar, Kiev’in eylemlerine karşılık amacı taşıyor'Rusya lideri ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna’nın enerji tesislerine düzenlediği hava saldırılarına da değinerek “Şu an komşu ülkemizin enerji tesislerine hava saldırılarımız konusunda gürültü koparıyorlar” dedi.“Doğru, bunu yapıyoruz” diye ekleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat bunu başlatan kimdi? Kırım Köprüsü’ne kim saldırdı? Kursk nükleer elektrik santralinin elektrik iletim hatlarını kim havaya uçurdu? Donetsk’e su tedariki yapmayan kim? Kimse hiçbir yerde bunlar hakkında bir kelime dahi söylemiyor. Tam bir sessizlik söz konusu. Seslerinin çıkması için bizim harekete geçip karşılık olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor, işte o zaman herkesi sesi çıkıyor.”Ayrıca Putin, ülkesine bu şekilde yüklenilmesinin, Ukrayna’da gerçekleştirdikleri operasyonla ilgili belirlenen görevleri yerine getirmesine engel olmayacağını kaydetti.

