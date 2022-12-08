https://sputniknews.com.tr/20221208/prof-kirbasoglu-6-yasinda-evlilik-olayini-ortmek-yerine-derinlestirelim-ki-acilar-tekrarlanmasin-1064354181.html

Prof. Kırbaşoğlu: 6 yaşında evlilik olayını örtmek yerine derinleştirelim ki acılar tekrarlanmasın

Prof. Kırbaşoğlu: 6 yaşında evlilik olayını örtmek yerine derinleştirelim ki acılar tekrarlanmasın

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T19:27+0300

2022-12-08T19:27+0300

2022-12-08T19:27+0300

radyo

akşam postasi

çocuk istismarı

çocuk gelin

atilla güner

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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Kırbaşoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na 6 yaşında cinsel istismara uğradığı belirtilen kız çocuğu hakkındaki skandalı yorumladı. Prof. Kırbaşoğlu, “İslam geleneğinin mutlaka eleştiri süzgecinden geçirilmesi gereken tarafları da olduğunu bilerek bu meselelerin üstüne gitmek ve bu tartışmaları derinleştirmek lazım ki ileride bu acıların benzerleri yaşanmasın. Bu hem tarikatları kurtarır çünkü orada da bu yapılanların yanlış olduğunu bilen ve gören ama bir türlü haykıramayan vicdan sahibi insanlar da vardır” dedi. Prof. Kırbaşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:"İslam geleneğinin mutlaka eleştiri süzgecinden geçirilmesi gereken tarafları da olduğunu bilerek bu meselelerin üstüne gitmek ve bu tartışmaları derinleştirmek lazım ki ileride bu acıların benzerleri yaşanmasın. Empati kuracak olursak, bu hanfendinin yerine hepimizin çocukları olabilir biz de olabilirdik. Altın kural insanlık düşüncesinin oluşabildiği Kant’ın söylemiş olduğu, ‘öyle davran ki senin davranışın başkaları için de kural olsun’ ya da Peygamberimizin tabiriyle, ‘kendi için istediğini kardeşin istemedikçe iman etmiş olmaz’. Bu açıdan bakıldığında benzer şeylerin yaşanmayacağının da garantisi yok. Bu olayları örtmek yerine açmak bir yana konuyu daha da derinleştirmek lazım. Bu hem tarikatları kurtarır çünkü orada da bu yapılanların yanlış olduğunu bilen ve gören ama bir türlü haykıramayan vicdan sahibi insanlar da vardır.'Bumerang gelir çarpar''FETÖ’den farkı yok'Tarikat ve cemaat çevreleri hatta kendisini dindar olarak tanımlayan kesimlerde şöyle bir problem var, buna Arap dünyasında dini metinlerin baskısı diye bir tabir kullanıyorlar. Bir Arapça kitapta, Marks’ın Das Kapital’i bile olsa Arapça olduğu zaman onu kutsal zannediyor bizim insanımız. Tarikat meselesinin kapalı bir yapı olarak hem o tarikata mensup olan insanlar için em de toplum için çok ciddi risklere gebe olduğunu görmek lazım. Mevcut statükoda mevcut dönemde maalesef oy deposu olarak göründüğü için yaptıkları her şeye göz yumulmakta ve bunun Türkiye için ileride ne büyük zararlara yol açabileceğini görmezlikten geliyorlar. Daha önce FETÖ tecrübesi yaşandı. Şu andaki cemaat ve tarikat gruplarının onlardan hiçbir farkı yok. Onların bu memleket yapmış olduğu kötülüğün aynısını yapmalarının önünde hiçbir engel yok. Buna rağmen bu iktidarın bu gibi yapılar konusunda sürekli sessizliği tercih etmesi, sürekli dört maymunu oynaması, sürekli savunmaya geçmesi bence memlekete de İslam’a da, dindarlara da yapılabilecek en büyük kötülük. Dinin, toplumdaki yerini sağlıklı bir biçimde belirlemek lazım. Bunu için de toplumsal uzlaşma lazım bu toplumsal uzlaşmada da dinin yerini belirlemekte sadece din, Müslümanlara hele hele ilahiyatçılara bırakılmayacak kadar önemlidir."

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2022

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, çocuk istismarı, çocuk gelin, atilla güner