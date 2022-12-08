https://sputniknews.com.tr/20221208/politico-ab-rus-askeri-sanayi-sektorune-yardimci-olan-169-sirkete-yaptirim-uygulamayi-planliyor-1064358657.html

Politico: AB, Rus askeri sanayi sektörüne yardımcı olan 169 şirkete yaptırım uygulamayı planlıyor

Politico: AB, Rus askeri sanayi sektörüne yardımcı olan 169 şirkete yaptırım uygulamayı planlıyor

Politico gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni yaptırım paketinin Rusya’nın askeri sanayi sektörünün gelişimine yardımcı olan 169 şirketi kapsayabileceğini... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T21:53+0300

2022-12-08T21:53+0300

2022-12-08T21:53+0300

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ukrayna

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Gazetedeki habere göre AB, Rusya’nın askeri sanayi sektörünün gelişimine yardımcı olan 169 şirkete yaptırım uygulamayı planlıyor.“Paket, ‘Rus savunma sektörünün ve güvenlik sektörünün teknolojik gelişimine katkıda bulunabilecek’ ürünleri sağlayan 169 kuruluştan oluşan genişletilmiş bir liste ile ‘Rus sanayii imkanlarının gelişimini’ bastırmayı amaçlıyor” denilen makalede, Brüksel’in ayrıca uzay ve havacılık endüstrisinin ürünlerine yönelik kısıtlamaları da genişletmek istediği, listelere uçak motorları ve parçalarının yanı sıra dizüstü bilgisayar, sabit disk, kamera ve lens gibi ürünlerin dahil edilmesinin planlandığı ifade edildi.AB Komisyonu Başkanı’nın dün sunduğu yeni Rus karşıtı yaptırım paketine ilişkin önerisinde madencilik endüstrisine yatırım yasağı da dahil olmak üzere enerji sektörüne yönelik ek önlemler yer alıyor, ayrıca aralarında İran’ın da bulunduğu üçüncü ülkeler üzerinden ‘Rusya'nın insansız hava araçlarına erişiminin engellenmesi’ öneriliyor.Askeri, askeri endüstri sektörünün işletmeleri, Devlet Duması ve Federasyon Konseyi üyeleri, bakanlar, siyasi partiler, bölge yöneticileri dahil olmak üzere Rusya’nın 200'e yakın birey ve kuruluşu hakkında kişisel kısıtlayıcı tedbir uygulanması planlanıyor. Dört televizyon kanalı ve üç bankanın da yaptırımlar kapsamına girmesi bekleniyor.AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Yaptırımlar birçok Rus medya temsilcisini kapsayacakDiğer yandan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ‘Rus medyasının birçok temsilcisinin’ AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketine dahil olacağını söyledi.AB Parlamentosu’nun dış müdahaleye karşı koyma komitesinin toplantısında konuşan Borrell, “Birçok şey dezenformasyon yayan kişileri nasıl cezalandırabileceğimize, onlara karşı nasıl yaptırım uygulayabileceğimize bağlı. Dün yeni yaptırım önerisi kapsamında Rus medyasından kişi ve kuruluşların bir listesini önerdim. Birçok Rus medya temsilcisi, savaş hakkında yanlış bilgi yaydığı için yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalacak” ifadelerini kullandı.

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