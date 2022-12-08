https://sputniknews.com.tr/20221208/peskov-kirima-yonelik-saldiri-riskleri-suruyor-ve-olasi-saldirilara-karsi-etkili-onlemler-aliniyor-1064341448.html

Peskov: Kırım'a yönelik saldırı riskleri sürüyor ve olası saldırılara karşı etkili önlemler alınıyor

Peskov: Kırım'a yönelik saldırı riskleri sürüyor ve olası saldırılara karşı etkili önlemler alınıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım'a yönelik saldırı risklerinin devam ettiğini ve olası saldırılara karşı koymak için etkili önlemler alındığını söyledi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T15:04+0300

2022-12-08T15:04+0300

2022-12-08T15:04+0300

dmitriy peskov

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

kremlin

ukrayna

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064253542_0:300:3073:2028_1920x0_80_0_0_22ac3a5d75c889f8201c956e4e0e5a25.jpg

Kırım'ın Sivastopol kenti semalarında İHA'ların vurulması ve Sivastopol'de Ukrayna istihbaratına çalışan 2 Rusya vatandaşının yakalanması sonrası gazeteciler, günlük basın toplantısında Peskov'a yarımadaya yönelik saldırı risklerinin devam edip etmediğini sordu. Peskov, "Elbette riskler halen mevcut, zira Ukrayna tarafı terör saldırıları düzenleme yaklaşımını devam ettiriyor. Fakat diğer taraftan, gelen bilgiler bunlara karşı koyulması için etkili önlemler alındığını gösteriyor" yanıtını verdi. 'Yeni bölgelerin Rusya'ya bağlanması şu anda söz konusu değil' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Rusya İnsan Hakları Konseyi toplantısında Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasının özel askeri harekatın önemli bir sonucu olduğunu söylemesinin ardından Moskova'nın farklı yeni bölgeleri kendine bağlamayı planlayıp planlamadığı gazetecilerin merak ettiği bir diğer konu oldu. Böyle bir hususun söz konusu olmadığını, en azından bununla ilgili herhangi bir beyanat verilmediğini belirten Peskov, "Fakat yine de harekat bölgesindeki toprakların özgürleştirilmesi için çok çalışma yapılması gerekiyor. Bildiğiniz gibi, Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinin bazılarında işgal altında topraklar var, oraların özgürleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. 'Zelenskiy eğer isterse özel harekatın yarın bitirilebileceğini biliyor' Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, kendisinin bu yönde bir isteği olması halinde özel askeri harekatın yarın bitirilebileceğini bildiğini kaydetti. Kremlin Sözcüsü, "Mevcut durumda harekatın ne zaman sona ereceğini yüzünüz morarana kadar tartışabilirsiniz. Zelenskiy ise tüm bunların ne zaman bitebileceğini biliyor; eğer istersen tüm bunlar yarın bitebilir" diye konuştu.

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, vladimir zelenskiy, kremlin, ukrayna, rusya