https://sputniknews.com.tr/20221208/peskov-kirima-yonelik-saldiri-riskleri-suruyor-ve-olasi-saldirilara-karsi-etkili-onlemler-aliniyor-1064341448.html
Peskov: Kırım'a yönelik saldırı riskleri sürüyor ve olası saldırılara karşı etkili önlemler alınıyor
Peskov: Kırım'a yönelik saldırı riskleri sürüyor ve olası saldırılara karşı etkili önlemler alınıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım'a yönelik saldırı risklerinin devam ettiğini ve olası saldırılara karşı koymak için etkili önlemler alındığını söyledi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T15:04+0300
2022-12-08T15:04+0300
2022-12-08T15:04+0300
dmitriy peskov
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
kremlin
ukrayna
rusya
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Kırım'ın Sivastopol kenti semalarında İHA'ların vurulması ve Sivastopol'de Ukrayna istihbaratına çalışan 2 Rusya vatandaşının yakalanması sonrası gazeteciler, günlük basın toplantısında Peskov'a yarımadaya yönelik saldırı risklerinin devam edip etmediğini sordu. Peskov, "Elbette riskler halen mevcut, zira Ukrayna tarafı terör saldırıları düzenleme yaklaşımını devam ettiriyor. Fakat diğer taraftan, gelen bilgiler bunlara karşı koyulması için etkili önlemler alındığını gösteriyor" yanıtını verdi. 'Yeni bölgelerin Rusya'ya bağlanması şu anda söz konusu değil' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Rusya İnsan Hakları Konseyi toplantısında Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasının özel askeri harekatın önemli bir sonucu olduğunu söylemesinin ardından Moskova'nın farklı yeni bölgeleri kendine bağlamayı planlayıp planlamadığı gazetecilerin merak ettiği bir diğer konu oldu. Böyle bir hususun söz konusu olmadığını, en azından bununla ilgili herhangi bir beyanat verilmediğini belirten Peskov, "Fakat yine de harekat bölgesindeki toprakların özgürleştirilmesi için çok çalışma yapılması gerekiyor. Bildiğiniz gibi, Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinin bazılarında işgal altında topraklar var, oraların özgürleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. 'Zelenskiy eğer isterse özel harekatın yarın bitirilebileceğini biliyor' Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, kendisinin bu yönde bir isteği olması halinde özel askeri harekatın yarın bitirilebileceğini bildiğini kaydetti. Kremlin Sözcüsü, "Mevcut durumda harekatın ne zaman sona ereceğini yüzünüz morarana kadar tartışabilirsiniz. Zelenskiy ise tüm bunların ne zaman bitebileceğini biliyor; eğer istersen tüm bunlar yarın bitebilir" diye konuştu.
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dmitriy peskov, vladimir zelenskiy, kremlin, ukrayna, rusya
dmitriy peskov, vladimir zelenskiy, kremlin, ukrayna, rusya
Peskov: Kırım'a yönelik saldırı riskleri sürüyor ve olası saldırılara karşı etkili önlemler alınıyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım'a yönelik saldırı risklerinin devam ettiğini ve olası saldırılara karşı koymak için etkili önlemler alındığını söyledi.
Kırım'ın Sivastopol kenti semalarında İHA'ların vurulması ve Sivastopol'de Ukrayna istihbaratına çalışan 2 Rusya vatandaşının yakalanması sonrası gazeteciler, günlük basın toplantısında Peskov'a yarımadaya yönelik saldırı risklerinin devam edip etmediğini sordu.
Peskov, "Elbette riskler halen mevcut, zira Ukrayna tarafı terör saldırıları düzenleme yaklaşımını devam ettiriyor. Fakat diğer taraftan, gelen bilgiler bunlara karşı koyulması için etkili önlemler alındığını gösteriyor" yanıtını verdi.
'Yeni bölgelerin Rusya'ya bağlanması şu anda söz konusu değil'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Rusya İnsan Hakları Konseyi toplantısında Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasının özel askeri harekatın önemli bir sonucu olduğunu söylemesinin ardından Moskova'nın farklı yeni bölgeleri kendine bağlamayı planlayıp planlamadığı gazetecilerin merak ettiği bir diğer konu oldu.
Böyle bir hususun söz konusu olmadığını, en azından bununla ilgili herhangi bir beyanat verilmediğini belirten Peskov, "Fakat yine de harekat bölgesindeki toprakların özgürleştirilmesi için çok çalışma yapılması gerekiyor. Bildiğiniz gibi, Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinin bazılarında işgal altında topraklar var, oraların özgürleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'Zelenskiy eğer isterse özel harekatın yarın bitirilebileceğini biliyor'
Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, kendisinin bu yönde bir isteği olması halinde özel askeri harekatın yarın bitirilebileceğini bildiğini kaydetti. Kremlin Sözcüsü, "Mevcut durumda harekatın ne zaman sona ereceğini yüzünüz morarana kadar tartışabilirsiniz. Zelenskiy ise tüm bunların ne zaman bitebileceğini biliyor; eğer istersen tüm bunlar yarın bitebilir" diye konuştu.