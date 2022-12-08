https://sputniknews.com.tr/20221208/peruda-yeni-cumhurbaskani-dina-boluarte-yemin-etti-1064321469.html

Peru'da yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte yemin etti

Peru'da yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte yemin etti

Güney Amerika ülkesi Peru'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T02:11+0300

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dünya

peru

pedro castillo

cumhurbaşkanı

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Eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun, Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden alınmasının ardından Boluarte, ülke tarihinin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.Boluarte, alkışlar eşliğinde giriş yaptığı Kongre'deki konuşmasında, "Tanrı, ülke ve tüm Perulular adına yemin ederim ki cumhurbaşkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğim ve Peru'nun anayasasını 26 Temmuz 2026'ya kadar savunacağım." ifadesini kullandı.Kurumlarda karşılığı bulunmayan bir darbe girişimi olduğunu vurgulayan Boluarte, "Büyük sorumluluğun bilincinde olarak bu görevi üstleniyorum ve ilk işim tüm Peruluları en kapsamlı şekilde birliğe çağırmaktır. Diyalog kurmak ve varmak bize bağlıdır. Tüm siyasi güçler arasında geniş bir diyalog çağrısı yapıyorum." dedi.Boluarte, vatandaşların temel haklarına saygı göstereceklerini, hedeflerinin ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.Boluarte kimdir?Apurimac bölgesine bağlı Chalhuanca kasabasında 31 Mayıs 1962'de dünyaya gelen Dina Boluarte, San Martin de Porres Üniversitesinden avukat olarak mezun oldu ve aynı üniversitede lisans üstü eğitimini tamamladı.Boluarte, siyasette ilk adımını 2018'de attı, Lima eyaletine bağlı Surquillo ilçesi belediye başkanlığı için adaylığını koydu ancak başarılı olamadı.Aynı şekilde 2020'de Özgür Peru Partisi saflarında parlamento seçimlerine katılan Boluarte, yeterli oyu alamadı.Boluarte, 29 Temmuz 2021'de dönemin Cumhurbaşkanı Castillo tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221207/peru-cumhurbaskani-castillo-kongrenin-feshedildigini-duyurdu-1064313921.html

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