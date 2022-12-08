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https://sputniknews.com.tr/20221208/patrusev-abd-ve-muttefikleri-ne-pahasina-olursa-olsun-rusyayi-zayiflatmak-veya-yok-etmek-istiyor-1064358551.html
Patruşev: ABD ve müttefikleri ne pahasına olursa olsun Rusya'yı zayıflatmak veya yok etmek istiyor
Patruşev: ABD ve müttefikleri ne pahasına olursa olsun Rusya'yı zayıflatmak veya yok etmek istiyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD ve NATO’daki müttefiklerinin ne pahasına olursa olsun Rusya’yı zayıflatmak veya yok etmek ve aynı... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T21:53+0300
2022-12-08T21:53+0300
dünya
nikolay patruşev
rusya
abd
nato
tayland
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Tayland’da, bu ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Supot Malaniyom ile görüşen Patruşev, “ABD ve NATO’daki müttefiklerinin uzun vadeli hedefi, ne pahasına olursa olsun ülkemizi zayıflatmak veya yok etmek ve ayrıca Avrasya’daki güvenlik mimarisini bir bütün olarak yok etmek” diye konuştu.Patruşev ve Malaniyom, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundular.Batı’nın, NATO’yu küreselleştirmek istediğini ve Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını geniş kapsamda artırmak için gereken koşulları oluşturma çalışmalarına başladığını söyleyen Rus yetkili, “Anglosakson birlik olan AUKUS da bu görevi yerine getirmeye odaklı” diye kaydetti.Patruşev, “Bu bağlamda, bölgedeki askeri altyapının agresif biçimde genişlemesinin, gerilimin daha da artmasına yol açmakta olduğunu vurgulamak isterim” diye ekledi.
rusya
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nikolay patruşev, rusya, abd, nato, tayland
nikolay patruşev, rusya, abd, nato, tayland

Patruşev: ABD ve müttefikleri ne pahasına olursa olsun Rusya'yı zayıflatmak veya yok etmek istiyor

21:53 08.12.2022
© SputnikNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Sputnik
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD ve NATO’daki müttefiklerinin ne pahasına olursa olsun Rusya’yı zayıflatmak veya yok etmek ve aynı zamanda genel olarak Avrasya’daki güvenlik mimarisini kırmak istediğini belirtti.
Tayland’da, bu ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Supot Malaniyom ile görüşen Patruşev, “ABD ve NATO’daki müttefiklerinin uzun vadeli hedefi, ne pahasına olursa olsun ülkemizi zayıflatmak veya yok etmek ve ayrıca Avrasya’daki güvenlik mimarisini bir bütün olarak yok etmek” diye konuştu.
Patruşev ve Malaniyom, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundular.
Batı’nın, NATO’yu küreselleştirmek istediğini ve Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını geniş kapsamda artırmak için gereken koşulları oluşturma çalışmalarına başladığını söyleyen Rus yetkili, “Anglosakson birlik olan AUKUS da bu görevi yerine getirmeye odaklı” diye kaydetti.
Patruşev, “Bu bağlamda, bölgedeki askeri altyapının agresif biçimde genişlemesinin, gerilimin daha da artmasına yol açmakta olduğunu vurgulamak isterim” diye ekledi.
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