https://sputniknews.com.tr/20221208/ozdagdan-hiranur-vakfi-kurucusunun-6-yasindaki-kizini-evlendirmesine-tepki-allah-belanizi-versin-1064321173.html

Özdağ'dan Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını evlendirmesine tepki: Allah belanızı versin

Özdağ'dan Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını evlendirmesine tepki: Allah belanızı versin

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin Özdağ, 'Allah belanızı... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T01:23+0300

2022-12-08T01:23+0300

2022-12-08T01:23+0300

ismailağa cemaati

ümit özdağ

çocuk istismarı

türkiye

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "İsmailAğa Tarikatı önde gelenlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridiyle evlendirdiği, kız 14 yaşındayken başlatılan soruşturmada kemik yaşı testine 21 yaşındaki başka bir kadın sokulduğu ve olayın örtbas edildiği anlaşıldı. Allah belanızı versin." ifadeleriyle tepki gösterdi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

ismailağa cemaati, ümit özdağ, çocuk istismarı