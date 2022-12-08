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https://sputniknews.com.tr/20221208/ozdagdan-hiranur-vakfi-kurucusunun-6-yasindaki-kizini-evlendirmesine-tepki-allah-belanizi-versin-1064321173.html
Özdağ'dan Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını evlendirmesine tepki: Allah belanızı versin
Özdağ'dan Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını evlendirmesine tepki: Allah belanızı versin
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin Özdağ, 'Allah belanızı... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T01:23+0300
2022-12-08T01:23+0300
ismailağa cemaati
ümit özdağ
çocuk istismarı
türkiye
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "İsmailAğa Tarikatı önde gelenlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridiyle evlendirdiği, kız 14 yaşındayken başlatılan soruşturmada kemik yaşı testine 21 yaşındaki başka bir kadın sokulduğu ve olayın örtbas edildiği anlaşıldı. Allah belanızı versin." ifadeleriyle tepki gösterdi.
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ismailağa cemaati, ümit özdağ, çocuk istismarı
ismailağa cemaati, ümit özdağ, çocuk istismarı

Özdağ'dan Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını evlendirmesine tepki: Allah belanızı versin

01:23 08.12.2022
© Twitter/Ümit Özdağ/ScreenshotÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Twitter/Ümit Özdağ/Screenshot
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin Özdağ, 'Allah belanızı versin' dedi.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "İsmailAğa Tarikatı önde gelenlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridiyle evlendirdiği, kız 14 yaşındayken başlatılan soruşturmada kemik yaşı testine 21 yaşındaki başka bir kadın sokulduğu ve olayın örtbas edildiği anlaşıldı. Allah belanızı versin." ifadeleriyle tepki gösterdi.
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