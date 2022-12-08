https://sputniknews.com.tr/20221208/new-york-times-calisanlari-greve-gidiyor-1064337057.html

40 yıl sonra ilk: New York Times çalışanları greve gidiyor

40 yıl sonra ilk: New York Times çalışanları greve gidiyor

ABD'nin 171 yıllık gazetesi New York Times'ın 1100 çalışanı, ücretlerde ve uzaktan çalışma konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 24 saatlik toplu iş... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T13:48+0300

2022-12-08T13:48+0300

2022-12-08T13:50+0300

dünya

new york times

grev

ücret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064336900_0:18:1200:693_1920x0_80_0_0_8644fe085f389a2f75afba4e2ba3fc4f.jpg

New York Times (NYT) gazetesinin bin 100 kişilik editör, muhabir ve diğer işçilerden oluşan ekibi, sözleşmede anlaşmaya varılamaması nedeniyle 24 saat boyunca iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu.Grev, gazete bünyesinde 40 yıl sonra ilki teşkil ediyor.Duyur New York Haber Birliği sendikasından yapılan açıklamada, "Bugün adil bir anlaşmaya varmak için ne kadar gerekirse o kadar çalışmaya hazırdık, ancak yönetim 5 saat kala masadan kalktı. Sendika üyeleri, resmen 24 saatliğine greve gidiyor. Ne kadar değerli olduğumuzu biliyoruz" ifadelerine yer verildi.Gazete yönetiminin, doğum yardımlarını genişletme ve emeklilik planını iptal etme gibi çok sayıda talebi kabul ettiğini belirten sendika, ancak maaş artırımı yapılması ve sağlık fonlarına daha fazla katkıda bulunulması gibi 'en önemli öncelikleri' reddettiğini kaydetti.Öte yandan Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Cliff Levy, NYT'nin sözleşmenin onaylanmasının ardından ücretleri yüzde 5.5 oranında artırmayı teklif ettiğini ve bunu önümüzdeki 2 yıl içinde yüzde 3'lük zamların izleyeceğini dile getirdi.Levy'nin teklifini yanıtlayan sendika, "Ücret teklifleri, hem enflasyonun hem de ABD'deki ortalama ücret artış oranının çok gerisinde kalarak ekonomik gelişmeleri karşılamakta hala başarısız" vurgusunu yaparak yüzde 10 zam talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20221115/amazon-10-bin-kisiyi-isten-cikarmaya-hazirlaniyor-1063430860.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new york times, grev, ücret