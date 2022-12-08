https://sputniknews.com.tr/20221208/mhpden-tibbi-zorunluluk-disinda-cinsiyet-degisikligi-yasaklansin-teklifi-1064332803.html

MHP'den 'tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın' teklifi

MHP'den 'tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın' teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "tıbbi zorunluluk" durumları haricinde cinsiyet... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T12:46+0300

2022-12-08T12:46+0300

2022-12-08T12:46+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063774360_0:111:1201:786_1920x0_80_0_0_d5255a3a0b34b49d3ec290afad0dc634.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi'nden cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması için harekete geçiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladı. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.Başörtüsü düzenlenmesindeki aile birliği ile ilgili değişiklik önerisini hatırlatan Yıldız, söz konusu kanun teklifinin aile birliği değişiklik önergesi ile birbirini tamamlayacağını söyledi. Yıldız, olası "LGBT propagandası"nı da engellemeyi istediklerini kaydetti.MHP'li Feti Yıldız, söz konusu kanun teklifinde pedofili suçlarına yönelik cezaların da ağırlaştırılmasını öngördüklerini söyledi.Yıldız, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aile Türk Toplumunun temelidir. Pedofili niteliği taşıyan suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının yanı sıra, LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan hükümler Ceza Mevzuatımızda bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)