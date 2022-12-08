https://sputniknews.com.tr/20221208/merkez-bankasi-rezervleri-125-milyar-dolar-ile-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1064344425.html
Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 388 milyon dolar arttı ve 124 milyar 989 milyon... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T15:52+0300
2022-12-08T15:52+0300
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ekonomi
merkez bankası
rezerv
rekor
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 2 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 535 milyon dolar artışla 81 milyar 301 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 25 Kasım'da 79 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 853 milyon dolar yükselerek 42 milyar 835 milyon dolardan 43 milyar 688 milyon dolara ulaştı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 388 milyon dolar artışla 122 milyar 601 milyon dolardan 124 milyar 989 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20221208/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-enflasyonu-yukselten-tum-sebepler-geride-kaldi-1064344225.html
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merkez bankası, rezerv, rekor
merkez bankası, rezerv, rekor
Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 388 milyon dolar arttı ve 124 milyar 989 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 2 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 535 milyon dolar artışla 81 milyar 301 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 25 Kasım'da 79 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 853 milyon dolar yükselerek 42 milyar 835 milyon dolardan 43 milyar 688 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 388 milyon dolar artışla 122 milyar 601 milyon dolardan 124 milyar 989 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.