https://sputniknews.com.tr/20221208/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-enflasyonu-yukselten-tum-sebepler-geride-kaldi-1064344225.html
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalarda bulunarak, "Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı" dedi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T15:48+0300
2022-12-08T15:48+0300
2022-12-08T16:37+0300
ekonomi
merkez bankası
şahap kavcıoğlu
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"Zor bir süreç geçirdik ama geldiğimiz nokta itibarıyla enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı diye düşünüyorum" diyen Kavcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:"Aldığımız tedbirlerle, uyguladığımız politikalarla dengeyi koruyarak gittiğimiz sürece enflasyonun baz etkisi dışında da geriye geleceğini öngörüyoruz.Bu ay kısmi gerileme oldu, Aralık ve Ocak'ta da baz etkisiyle önemli bir gerileme bekliyoruz, öngörüyoruz, Kasım enflasyonuna baktığımızda enerji, ulaşım, temel mal ve hizmetlerde önemli bir düşüşün olduğunu görüyoruz.Gıda da önemli bir aşağı doğru geliş söz konusu.Liralaşma stratejimiz ile oluşturduğumuz makro ihtiyati tedbir seti, faiz politikası, bunların hepsi, uluslararası kuruluşların gündeminde, takibinde olduğu, desteklendiği bütünleşik politikaları uyguluyoruz ve sonuç almaya başladık.Kredi maliyetleri, faiz politikasında, arz-talep dengesi, makro ihtiyati tedbirlerle oluşacak maliyetler, cari dengedeki artış, bunların hepsi Türkiye'de hem enflasyon hem de diğer politikalar üzerinde önemli bir etki yapacak.Sürdürülebilir kalkınma, büyüme ile birlikte, kalıcı bir fiyat istikrarının temelini oluşturmuş olacağız."
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merkez bankası, şahap kavcıoğlu
merkez bankası, şahap kavcıoğlu
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı
15:48 08.12.2022 (güncellendi: 16:37 08.12.2022) Abone ol
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalarda bulunarak, "Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı" dedi.
"Zor bir süreç geçirdik ama geldiğimiz nokta itibarıyla enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı diye düşünüyorum" diyen Kavcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"Aldığımız tedbirlerle, uyguladığımız politikalarla dengeyi koruyarak gittiğimiz sürece enflasyonun baz etkisi dışında da geriye geleceğini öngörüyoruz.
Bu ay kısmi gerileme oldu, Aralık ve Ocak'ta da baz etkisiyle önemli bir gerileme bekliyoruz, öngörüyoruz, Kasım enflasyonuna baktığımızda enerji, ulaşım, temel mal ve hizmetlerde önemli bir düşüşün olduğunu görüyoruz.
Gıda da önemli bir aşağı doğru geliş söz konusu.
Liralaşma stratejimiz ile oluşturduğumuz makro ihtiyati tedbir seti, faiz politikası, bunların hepsi, uluslararası kuruluşların gündeminde, takibinde olduğu, desteklendiği bütünleşik politikaları uyguluyoruz ve sonuç almaya başladık.
Kredi maliyetleri, faiz politikasında, arz-talep dengesi, makro ihtiyati tedbirlerle oluşacak maliyetler, cari dengedeki artış, bunların hepsi Türkiye'de hem enflasyon hem de diğer politikalar üzerinde önemli bir etki yapacak.
Sürdürülebilir kalkınma, büyüme ile birlikte, kalıcı bir fiyat istikrarının temelini oluşturmuş olacağız."