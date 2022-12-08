https://sputniknews.com.tr/20221208/macron-18-ile-25-yas-arasindaki-gencler-1-ocaktan-itibaren-prezervatiflerini-bedava-alabilecek-1064356224.html

Macron: 1 Ocak'tan itibaren prezervatif, 18-25 yaş arasındaki gençlere bedava olacak

Macron: 1 Ocak'tan itibaren prezervatif, 18-25 yaş arasındaki gençlere bedava olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18-25 yaş arası gençlerin eczaneden ücretsiz prezervatif temin edebileceğini açıkladı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

emmanuel macron

prezervatif

fransa

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 ile 25 yaş arasındaki gençlere 1 Ocak itibarıyla eczanelerde bedava prezervatif temin edileceğini açıkladı. Fransa'nın Poitiers kentindeki Ulusal Yeniden Tesis Konseyi (CNR) toplantısında söz alan Macron, bu kararın cinsel olarak korunma konusunda küçük bir devrim olduğunu ifade etti. Fransa'da 2021 yılında da genç kadınların doğum kontrolünü bırakmaması amacıyla, doğum kontrol hapı 25 yaşına kadar tüm kadınlara ücretsiz olarak dağıtılması kararı alınmıştı.

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emmanuel macron, prezervatif, fransa