https://sputniknews.com.tr/20221208/macron-18-ile-25-yas-arasindaki-gencler-1-ocaktan-itibaren-prezervatiflerini-bedava-alabilecek-1064356224.html
Macron: 1 Ocak'tan itibaren prezervatif, 18-25 yaş arasındaki gençlere bedava olacak
Macron: 1 Ocak'tan itibaren prezervatif, 18-25 yaş arasındaki gençlere bedava olacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18-25 yaş arası gençlerin eczaneden ücretsiz prezervatif temin edebileceğini açıkladı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T20:32+0300
2022-12-08T20:32+0300
2022-12-08T20:53+0300
dünya
emmanuel macron
prezervatif
fransa
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 ile 25 yaş arasındaki gençlere 1 Ocak itibarıyla eczanelerde bedava prezervatif temin edileceğini açıkladı. Fransa'nın Poitiers kentindeki Ulusal Yeniden Tesis Konseyi (CNR) toplantısında söz alan Macron, bu kararın cinsel olarak korunma konusunda küçük bir devrim olduğunu ifade etti. Fransa'da 2021 yılında da genç kadınların doğum kontrolünü bırakmaması amacıyla, doğum kontrol hapı 25 yaşına kadar tüm kadınlara ücretsiz olarak dağıtılması kararı alınmıştı.
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emmanuel macron, prezervatif, fransa
emmanuel macron, prezervatif, fransa
Macron: 1 Ocak'tan itibaren prezervatif, 18-25 yaş arasındaki gençlere bedava olacak
20:32 08.12.2022 (güncellendi: 20:53 08.12.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18-25 yaş arası gençlerin eczaneden ücretsiz prezervatif temin edebileceğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 ile 25 yaş arasındaki gençlere 1 Ocak itibarıyla eczanelerde bedava prezervatif temin edileceğini açıkladı.
Fransa'nın Poitiers kentindeki Ulusal Yeniden Tesis Konseyi (CNR) toplantısında söz alan Macron, bu kararın cinsel olarak korunma konusunda küçük bir devrim olduğunu ifade etti.
Fransa'da 2021 yılında da genç kadınların doğum kontrolünü bırakmaması amacıyla, doğum kontrol hapı 25 yaşına kadar tüm kadınlara ücretsiz olarak dağıtılması kararı alınmıştı.