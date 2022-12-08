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https://sputniknews.com.tr/20221208/macron-18-ile-25-yas-arasindaki-gencler-1-ocaktan-itibaren-prezervatiflerini-bedava-alabilecek-1064356224.html
Macron: 1 Ocak'tan itibaren prezervatif, 18-25 yaş arasındaki gençlere bedava olacak
Macron: 1 Ocak'tan itibaren prezervatif, 18-25 yaş arasındaki gençlere bedava olacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18-25 yaş arası gençlerin eczaneden ücretsiz prezervatif temin edebileceğini açıkladı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T20:32+0300
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dünya
emmanuel macron
prezervatif
fransa
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 ile 25 yaş arasındaki gençlere 1 Ocak itibarıyla eczanelerde bedava prezervatif temin edileceğini açıkladı. Fransa'nın Poitiers kentindeki Ulusal Yeniden Tesis Konseyi (CNR) toplantısında söz alan Macron, bu kararın cinsel olarak korunma konusunda küçük bir devrim olduğunu ifade etti. Fransa'da 2021 yılında da genç kadınların doğum kontrolünü bırakmaması amacıyla, doğum kontrol hapı 25 yaşına kadar tüm kadınlara ücretsiz olarak dağıtılması kararı alınmıştı.
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emmanuel macron, prezervatif, fransa
emmanuel macron, prezervatif, fransa

Macron: 1 Ocak'tan itibaren prezervatif, 18-25 yaş arasındaki gençlere bedava olacak

20:32 08.12.2022 (güncellendi: 20:53 08.12.2022)
© AFP 2022 / BERTRAND GUAYEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / BERTRAND GUAY
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18-25 yaş arası gençlerin eczaneden ücretsiz prezervatif temin edebileceğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 ile 25 yaş arasındaki gençlere 1 Ocak itibarıyla eczanelerde bedava prezervatif temin edileceğini açıkladı.
Fransa'nın Poitiers kentindeki Ulusal Yeniden Tesis Konseyi (CNR) toplantısında söz alan Macron, bu kararın cinsel olarak korunma konusunda küçük bir devrim olduğunu ifade etti.

Fransa'da 2021 yılında da genç kadınların doğum kontrolünü bırakmaması amacıyla, doğum kontrol hapı 25 yaşına kadar tüm kadınlara ücretsiz olarak dağıtılması kararı alınmıştı.
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