https://sputniknews.com.tr/20221208/kuleba-abd-kirima-karsi-amerikan-silahlarinin-kullanilmasini-yasaklamadi-1064355061.html
Kuleba: ABD, Kırım'a karşı Amerikan silahlarının kullanılmasını yasaklamadı
Kuleba: ABD, Kırım'a karşı Amerikan silahlarının kullanılmasını yasaklamadı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'nin Kırım'a karşı Amerikan silahlarının kullanılmasını yasaklamadığını iddia etti. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T19:49+0300
2022-12-08T19:49+0300
2022-12-08T19:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
abd
kırım
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Wall Street Journal'a konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'nin Kırım'a karşı Amerikan silahlarının kullanılmasını yasaklamadığını öne sürdü.Kuleba, “Ukrayna, Amerikalılara Rusya topraklarına yönelik saldırılarda ABD tarafından sağlanan silahları kullanmama sözü verdi. Bu yükümlülük, uluslararası alanda Ukrayna toprağı olarak tanınan Kırım için geçerli değil” dedi.Kırım ve Donbass'ın Moskova'nın kontrolünde kalması halinde Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasını asla kabul etmeyeceğini belirten Kuleba, “Ukrayna, Kırım da dahil olmak üzere tüm topraklarını geri alacak. Bazılarını askeri, bazılarını da diplomatik yollarla” ifadelerini kullandı.Ekim ayında Wall Street Journal, ABD'nin Kiev'in tüm ısrarlarına rağmen, Kırım'daki hedeflere olası saldırılar nedeniyle yaklaşık 300 kilometre menzilli ATACMS füzelerini Ukrayna'ya göndermeyi reddettiğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221206/abd-ukraynaya-sinirlarinin-otesinde-saldirilar-duzenlesin-diye-destek-vermiyoruz-1064268033.html
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, abd, kırım
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, abd, kırım
Kuleba: ABD, Kırım'a karşı Amerikan silahlarının kullanılmasını yasaklamadı
19:49 08.12.2022 (güncellendi: 19:50 08.12.2022) Abone ol
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'nin Kırım'a karşı Amerikan silahlarının kullanılmasını yasaklamadığını iddia etti.
Wall Street Journal'a konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'nin Kırım'a karşı Amerikan silahlarının kullanılmasını yasaklamadığını öne sürdü.
Kuleba, “Ukrayna, Amerikalılara Rusya topraklarına yönelik saldırılarda ABD tarafından sağlanan silahları kullanmama sözü verdi. Bu yükümlülük, uluslararası alanda Ukrayna toprağı olarak tanınan Kırım için geçerli değil” dedi.
Kırım ve Donbass'ın Moskova'nın kontrolünde kalması halinde Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasını asla kabul etmeyeceğini belirten Kuleba, “Ukrayna, Kırım da dahil olmak üzere tüm topraklarını geri alacak. Bazılarını askeri, bazılarını da diplomatik yollarla” ifadelerini kullandı.
Ekim ayında Wall Street Journal, ABD'nin Kiev'in tüm ısrarlarına rağmen, Kırım'daki hedeflere olası saldırılar nedeniyle yaklaşık 300 kilometre menzilli ATACMS füzelerini Ukrayna'ya göndermeyi reddettiğini aktarmıştı.