https://sputniknews.com.tr/20221208/japonya-parlamentosu-kiliseye-yonelik-bagis-prosedurlerini-sikilastirdi-1064340889.html

Japonya parlamentosu dini kurumlara yönelik bağış prosedürlerini sıkılaştırıyor

Japonya parlamentosu dini kurumlara yönelik bağış prosedürlerini sıkılaştırıyor

Eski Başbakan Şinzo Abe'ye yönelik suikastın ardından kilise ve tarikatların mercek altına alındığı Japonya'da alt parlamento, dini kurumların cemaatinden... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T14:45+0300

2022-12-08T14:45+0300

2022-12-08T14:48+0300

dünya

japonya

kilise

bağış

parlamento

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Bu yıl eski Başbakan Şinzo Abe'yi suikast ile öldüren zanlının Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Birleşik Kilise ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla Japonya'da dini kurumlar ve tarikatlara dönük kontroller arttı.Guardian'da yer alan habere göre LDP, üyelerini meblağlarda bağışta bulunmaya zorladığı iddialarını takiben baskı altına girdi.Yeni yasa taslağı, alt parlamento kanadında koalisyon ortağı Komeito ve bazı muhalefet partilerinin de desteğiyle alt parlamentoda kabul edildi.Yeni yasaya göre dini kuruluşların cemaatine korkutma taktikleri uygulaması ve mantık dışı iddialarla korkutması yasaklanıyor. Bununla birlikte haksız bağış topladığı tespit edilen grupların üyeleri için bir yıla kadar hapis veya en fazla 1 milyon yen para cezası öngörülüyor.Yasanın daha sonra üst parlamento tarafından incelenmesi bekleniyor.Abe suikastı ve kilise tartışmalarıAbe suikastının şüphelisi Tetsuya Yamagami, polise verdiği ifadede saldırıyı ailesini iflas ettirmekle suçladığı kiliseyle olan ilişkisi nedeniyle gerçekleştirdiğini belirtmişti.Abe'nin ölümüyle birlikte çok sayıda LDP'li siyasetçi ve diğer partilerden bir dizi milletvekilinin kilise ile aralarındaki bağların açığa çıkmasına neden oldu.Son dönemde kilise, 'manevi değeri' olan ürünleri yüksek fiyatlara satarak para toplamakla eleştiriliyor. Birleşik Kilise'nin sattığı ürünler arasında vazo gibi süs eşyaları bulunuyor.Yamagami'nin annesinin de yaklaşık 20 yıl önce kiliseye 100 milyon yen'den fazla bağışta bulunduktan sonra ailesinin maddi açıdan sıkıntılı dönemler geçirdiği öne sürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221024/japonyada-tarikat-baglantilariyla-nedeniyle-bakan-istifa-etti-1062656030.html

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