https://sputniknews.com.tr/20221208/izmirde-155-kacak-gocmen-ve-3-organizator-suphelisi-yakalandi-50-gocmen-kurtarildi-1064328397.html

İzmir'de 155 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı

İzmir'de 155 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 50 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T10:46+0300

2022-12-08T10:46+0300

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kaçak göçmen

göçmen krizi

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık günü saat 08.30'da Dikili açıklarında balıkçı teknesi içinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 155 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri 6-7 aralık tarihleri arasında farklı zamanlarda Dikili ve Çeşme açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgelere ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içindeki 50 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemleri ve sağlık kontrolleri ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221203/goc-idaresi-baskanligi-turkiye-2022de-yaklasik-110-bin-duzensiz-gocmeni-sinir-disi-etti-1064126802.html

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