https://sputniknews.com.tr/20221208/iyi-parti-genel-sekreteri-aksener-cumhurbaskani-adayi-olursa-kazanacagimizdan-yuzde-yuz-eminim-1064343343.html

İYİ Parti Genel Sekreteri: Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim

İYİ Parti Genel Sekreteri: Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. 'Başbakan adayıyım' kararını gözden... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T15:45+0300

2022-12-08T15:45+0300

2022-12-08T15:45+0300

politika

meral akşener

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1061570261_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d5350e826e6a85aa9f72bac5de7a2e5d.jpg

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. Akşener'in ‘başbakan adayıyım’ kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var" ifadelerini kullandı.TV100'de katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Poyraz, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:"Sayın Kemal Bey’in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey’in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur.Önemli olan ‘Ben adayım’ deme iradesinin ortaya konulması. Bu anlamda Lütfü Savaş Bey’i tebrik ediyorum. En azından şarta bağlı deklarasyonda bulundu. ‘Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben buna talibim’ dedi. Bu bir deklarasyon.Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var."Adaylık meselesinin uzadığını düşünüyor musunuz? sorusuna da Poyraz, "Adaylık takviminde ilerliyor" yanıtını verdi.Cumhurbaşkanın aday olması önünde engel var mı sorusuna yanıt veren Poyraz, "YSK ve Anayasa Mahkemesi buna karar verecek makamlardır. Cumhurbaşkanının bu makamlara atamış olduğu insanlara bakarım. Cumhurbaşkanının aday olmasının önündeki engel Anayasa'dır. Bana göre Cumhurbaşkanının ikinci dönemi olduğu için aday olamaması gerekiyor. Ama buna karar verecek makamlar YSK ve Anayasa Mahkemeleri, bunlara atama yapan da Cumhur İttifak'ı” dedi.İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikahı ile 'evlendirilmesi' ve cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Poyraz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile konuştuklarını ve davaya müdahil olacaklarını söyledi. Poyraz, “Bu istismarın da ötesinde bir zulüm. Acı olan şey medyaya yansıyan bir tane olay. Türkiye’de buna benzer birçok dram var. Biz hukuki süreçlerinde müdahil olacağız, takip edeceğiz” diye konuştu.Meclis’teki kavgayla ilgili AK Parti Milletvekili Zafer Işık hakkında savcılığa bugün suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Poyraz, "Hüseyin Örs'ün şimdi durumu daha iyi, hayati riski yok. Bununla ilgili suç duyurumuzu hazırladık. Bu açıkça adam öldürmeye teşebbüstür. Doktorların beyanı 2-3 dakika daha geç gelseydi bugün Hüseyin Örs aramızda olmayacaktı" dedi.Poyraz, İYİ Parti’nin oylarının yüzde 18 - 20 bandında olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener