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https://sputniknews.com.tr/20221208/iyi-parti-genel-sekreteri-aksener-cumhurbaskani-adayi-olursa-kazanacagimizdan-yuzde-yuz-eminim-1064343343.html
İYİ Parti Genel Sekreteri: Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim
İYİ Parti Genel Sekreteri: Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. 'Başbakan adayıyım' kararını gözden... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T15:45+0300
2022-12-08T15:45+0300
politika
meral akşener
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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. Akşener'in ‘başbakan adayıyım’ kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var" ifadelerini kullandı.TV100'de katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Poyraz, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:"Sayın Kemal Bey’in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey’in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur.Önemli olan ‘Ben adayım’ deme iradesinin ortaya konulması. Bu anlamda Lütfü Savaş Bey’i tebrik ediyorum. En azından şarta bağlı deklarasyonda bulundu. ‘Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben buna talibim’ dedi. Bu bir deklarasyon.Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var."Adaylık meselesinin uzadığını düşünüyor musunuz? sorusuna da Poyraz, "Adaylık takviminde ilerliyor" yanıtını verdi.Cumhurbaşkanın aday olması önünde engel var mı sorusuna yanıt veren Poyraz, "YSK ve Anayasa Mahkemesi buna karar verecek makamlardır. Cumhurbaşkanının bu makamlara atamış olduğu insanlara bakarım. Cumhurbaşkanının aday olmasının önündeki engel Anayasa'dır. Bana göre Cumhurbaşkanının ikinci dönemi olduğu için aday olamaması gerekiyor. Ama buna karar verecek makamlar YSK ve Anayasa Mahkemeleri, bunlara atama yapan da Cumhur İttifak'ı” dedi.İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikahı ile 'evlendirilmesi' ve cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Poyraz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile konuştuklarını ve davaya müdahil olacaklarını söyledi. Poyraz, “Bu istismarın da ötesinde bir zulüm. Acı olan şey medyaya yansıyan bir tane olay. Türkiye’de buna benzer birçok dram var. Biz hukuki süreçlerinde müdahil olacağız, takip edeceğiz” diye konuştu.Meclis’teki kavgayla ilgili AK Parti Milletvekili Zafer Işık hakkında savcılığa bugün suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Poyraz, "Hüseyin Örs'ün şimdi durumu daha iyi, hayati riski yok. Bununla ilgili suç duyurumuzu hazırladık. Bu açıkça adam öldürmeye teşebbüstür. Doktorların beyanı 2-3 dakika daha geç gelseydi bugün Hüseyin Örs aramızda olmayacaktı" dedi.Poyraz, İYİ Parti’nin oylarının yüzde 18 - 20 bandında olduğunu söyledi.
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meral akşener
meral akşener

İYİ Parti Genel Sekreteri: Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim

15:45 08.12.2022
© İHA / ARDACAN UZUNİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© İHA / ARDACAN UZUN
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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. 'Başbakan adayıyım' kararını gözden geçirmesini çok isterim" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. Akşener'in ‘başbakan adayıyım’ kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var" ifadelerini kullandı.
TV100'de katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Poyraz, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Sayın Kemal Bey’in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey’in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur.
Önemli olan ‘Ben adayım’ deme iradesinin ortaya konulması. Bu anlamda Lütfü Savaş Bey’i tebrik ediyorum. En azından şarta bağlı deklarasyonda bulundu. ‘Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben buna talibim’ dedi. Bu bir deklarasyon.
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var."
Adaylık meselesinin uzadığını düşünüyor musunuz? sorusuna da Poyraz, "Adaylık takviminde ilerliyor" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanın aday olması önünde engel var mı sorusuna yanıt veren Poyraz, "YSK ve Anayasa Mahkemesi buna karar verecek makamlardır. Cumhurbaşkanının bu makamlara atamış olduğu insanlara bakarım. Cumhurbaşkanının aday olmasının önündeki engel Anayasa'dır. Bana göre Cumhurbaşkanının ikinci dönemi olduğu için aday olamaması gerekiyor. Ama buna karar verecek makamlar YSK ve Anayasa Mahkemeleri, bunlara atama yapan da Cumhur İttifak'ı” dedi.
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikahı ile 'evlendirilmesi' ve cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Poyraz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile konuştuklarını ve davaya müdahil olacaklarını söyledi. Poyraz, “Bu istismarın da ötesinde bir zulüm. Acı olan şey medyaya yansıyan bir tane olay. Türkiye’de buna benzer birçok dram var. Biz hukuki süreçlerinde müdahil olacağız, takip edeceğiz” diye konuştu.
Meclis’teki kavgayla ilgili AK Parti Milletvekili Zafer Işık hakkında savcılığa bugün suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Poyraz, "Hüseyin Örs'ün şimdi durumu daha iyi, hayati riski yok. Bununla ilgili suç duyurumuzu hazırladık. Bu açıkça adam öldürmeye teşebbüstür. Doktorların beyanı 2-3 dakika daha geç gelseydi bugün Hüseyin Örs aramızda olmayacaktı" dedi.
Poyraz, İYİ Parti’nin oylarının yüzde 18 - 20 bandında olduğunu söyledi.
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