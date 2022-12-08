İstismarı reddeden kardeşlere yanıt: 'İddianamede, istismarın 6 yaşında başladığını anlatıyor'

"İsmailağa tarikatı liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in çocukları video yayınlayarak kardeşleri H.K.G.’nin cinsel istismar iddialarını yalanlamış. Öncelikle bu kişiler de bu acıyı yaşadıkları için üzgünüm. Hiçbir çocuk bunları yaşamamalı. Ama iddialarına yanıt vermem gerekiyor. Ekteki videoda kardeşleri H.K.G.’nin altı yaşında imam nikahıyla 29 yaşındaki Kadir İstekli’ye teslim edilmesi gibi bir durumun olmadığını iddia ediyor. H.K.G. ise iddianamedeki ifadesinde bunu çok açık bir şekilde anlatıyor. H.K.G., altı yaşında imam nikahı kıyılmasıyla birlikte cinsel istismarın başladığını anlatıyor. Bunun kendisine bir oyun olarak anlatıldığını söylüyor. Kardeşleri, H.K.G’nin psikolojisinin bozuk olduğunu, yalan söylediğini savunuyor. Ama H.K.G. altı yaşında başlayan istismarı kanıtlamak için Kadir İstekli ile konuşmasını kaydetti ve savcılığa sundu. H.K.G. gittiği doktorun sözlerini aktarıyor. İstekli de istismarı kabul ediyor. Hatta Kadir İstekli kendisinin altı yaşında kızı olsa evlendireceğini ama cinsel istismara izin vermeyeceğini söylüyor. ‘Hocaefendi’ diyerek kastettikleri H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel."