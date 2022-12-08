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https://sputniknews.com.tr/20221208/istismari-reddeden-kardeslere-yanit-iddianamede-istismarin-6-yasinda-basladigini-anlatiyor-1064343387.html
İstismarı reddeden kardeşlere yanıt: 'İddianamede, istismarın 6 yaşında başladığını anlatıyor'
İstismarı reddeden kardeşlere yanıt: 'İddianamede, istismarın 6 yaşında başladığını anlatıyor'
Birgün yazarı Timur Soykan, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, istismara uğramadığını savunan kardeşlerine yanıt verdi. Soykan... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T15:42+0300
2022-12-08T15:42+0300
türkiye
istismar
dava
çocuk
evlilik
mahkeme
ismailağa cemaati
vakıf
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Birgün yazarı Timur Soykan, yaptığı haberin ardından kamera karşısına geçerek H.K.G.’nin istismara uğramadığını savunan kardeşlere yanıt verdi.Kardeşlerin açıklamalarının ardından, istismar haberini yapan gazeteci Soykan, H.K.G.’den 23 yaş büyük Kadir İstekli’nin, bilirkişi raporuna dayandırılan sözlerini paylaştı.Dosyaya giren ifadede H.K.G.’nin, “Pendik’te gittiğim bir doktor vardı ya, o açık açık konuşmuştu benimle. Belki de haklıydı, bu adam sana altı yaşında tecavüz etmiş, altı yaşından 14 yaşına kadar tecavüz etmiş…” sözlerine İstekli, “Tecavüzle ne alakası var H… Nereye getiriyorsun lafı, karının konuştuğu saçmalık" diye yanıt verdi. “Nikahımızın olduğunu söylemiştim ama hukukta öyle biliyorsun ya…” diyen H.K.G.’ye İstekli’nin, “Ya tamam hukukta öyle de hukukla ne alakası var; onun kendi anlayış tarzı o, öyle işte o kadar” diye yanıt vererek, ‘nikahın’ H.K.G. altı yaşındayken kıyıldığını reddetmediği görüldü.Soykan, kardeşler Twitter’dan verdiği yanıtta şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20221208/bakan-ersoydan-hiranur-vakfi-aciklamasi-vakiflar-genel-mudurlugu-bir-mufettis-gorevlendirdi-1064334420.html
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istismar, dava, çocuk, evlilik, mahkeme, ismailağa cemaati, vakıf
istismar, dava, çocuk, evlilik, mahkeme, ismailağa cemaati, vakıf

İstismarı reddeden kardeşlere yanıt: 'İddianamede, istismarın 6 yaşında başladığını anlatıyor'

15:42 08.12.2022
© Fotoğraf : YouTubeHiranur Vakfı Başkanı'nın kızları
Hiranur Vakfı Başkanı'nın kızları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Birgün yazarı Timur Soykan, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, istismara uğramadığını savunan kardeşlerine yanıt verdi. Soykan, "
Birgün yazarı Timur Soykan, yaptığı haberin ardından kamera karşısına geçerek H.K.G.’nin istismara uğramadığını savunan kardeşlere yanıt verdi.
Kardeşlerin açıklamalarının ardından, istismar haberini yapan gazeteci Soykan, H.K.G.’den 23 yaş büyük Kadir İstekli’nin, bilirkişi raporuna dayandırılan sözlerini paylaştı.
Dosyaya giren ifadede H.K.G.’nin, “Pendik’te gittiğim bir doktor vardı ya, o açık açık konuşmuştu benimle. Belki de haklıydı, bu adam sana altı yaşında tecavüz etmiş, altı yaşından 14 yaşına kadar tecavüz etmiş…” sözlerine İstekli, “Tecavüzle ne alakası var H… Nereye getiriyorsun lafı, karının konuştuğu saçmalık" diye yanıt verdi. Nikahımızın olduğunu söylemiştim ama hukukta öyle biliyorsun ya…” diyen H.K.G.’ye İstekli’nin, “Ya tamam hukukta öyle de hukukla ne alakası var; onun kendi anlayış tarzı o, öyle işte o kadar” diye yanıt vererek, ‘nikahın’ H.K.G. altı yaşındayken kıyıldığını reddetmediği görüldü.
Soykan, kardeşler Twitter’dan verdiği yanıtta şunları yazdı:
"İsmailağa tarikatı liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in çocukları video yayınlayarak kardeşleri H.K.G.’nin cinsel istismar iddialarını yalanlamış. Öncelikle bu kişiler de bu acıyı yaşadıkları için üzgünüm. Hiçbir çocuk bunları yaşamamalı. Ama iddialarına yanıt vermem gerekiyor. Ekteki videoda kardeşleri H.K.G.’nin altı yaşında imam nikahıyla 29 yaşındaki Kadir İstekli’ye teslim edilmesi gibi bir durumun olmadığını iddia ediyor. H.K.G. ise iddianamedeki ifadesinde bunu çok açık bir şekilde anlatıyor. H.K.G., altı yaşında imam nikahı kıyılmasıyla birlikte cinsel istismarın başladığını anlatıyor. Bunun kendisine bir oyun olarak anlatıldığını söylüyor. Kardeşleri, H.K.G’nin psikolojisinin bozuk olduğunu, yalan söylediğini savunuyor. Ama H.K.G. altı yaşında başlayan istismarı kanıtlamak için Kadir İstekli ile konuşmasını kaydetti ve savcılığa sundu. H.K.G. gittiği doktorun sözlerini aktarıyor. İstekli de istismarı kabul ediyor. Hatta Kadir İstekli kendisinin altı yaşında kızı olsa evlendireceğini ama cinsel istismara izin vermeyeceğini söylüyor. ‘Hocaefendi’ diyerek kastettikleri H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel."
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
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