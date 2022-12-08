https://sputniknews.com.tr/20221208/israilli-bakan-korkuyorum-diyerek-endiselerini-acikladi-orta-doguyu-atese-verebilir-1064324271.html

İsrailli bakan 'Korkuyorum' diyerek endişelerini açıkladı: Orta Doğu'yu ateşe verebilir

İsrailli bakan 'Korkuyorum' diyerek endişelerini açıkladı: Orta Doğu'yu ateşe verebilir

Görev süresi sona eren İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev, halefi olması beklenen Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in, Orta Doğu'yu ateşe... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T07:30+0300

2022-12-08T07:30+0300

2022-12-08T07:30+0300

dünya

israil

bakan

ortadoğu

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Görev süresi sona eren İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev, Twitter hesabından, Kudüs Politik Araştırmalar Enstitüsünce düzenlenen bir konferansta kendisine sorulan sorulara verdiği cevapları paylaştı.Ben Gvir'in, Orta Doğu'yu alevlendirecek bir kıvılcım atmasına ilişkin korku taşıyıp taşımadığı sorusuna Bar-Lev, şöyle cevap verdi:Öte yandan, Bar-Lev, İsrail menşeli Yediot Aharanot gazetesine yaptığı bir başka açıklamada, "Ben Gvir'in davranışları, polis kurumunun politize olmasına ve Batı Şeria'da üçüncü intifadanın çıkmasına neden olabilir." ifadesini kullandı.Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya defalarca baskın düzenlemişti.İsrail'de 1 Kasım seçimlerinden galip çıkan ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Benyamin Netanyahu'nun, seçimlerde ortak hareket ettiği sağ partilerden Yahudi Gücü'nün aşırılık yanlısı lideri İtamar Ben-Gvir'e kabinede Kamu Güvenlik Bakanlığını verme olasılığı endişeyle izleniyor.

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