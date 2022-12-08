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İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi
İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi
2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı. Ardından milli takım Luis... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T15:34+0300
2022-12-08T15:53+0300
fifa
dünya kupası
luis enrique
spor
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İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2018'den bu yana milli takımın başında bulunan 52 yaşındaki teknik direktör Luis Enrique yolların ayrıldığı belirtildi.Yerine Luis de la Fuente geldiEnrique ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Luis de la Fuente'nin getirildiği açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20200521/luis-enrique-seyircisiz-futbol-kiz-kardesinle-dans-etmekten-bile-daha-uzucu-1042091683.html
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fifa, dünya kupası, luis enrique
fifa, dünya kupası, luis enrique

İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi

15:34 08.12.2022 (güncellendi: 15:53 08.12.2022)
© AA Luis Enrique
Luis Enrique - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı. Ardından milli takım Luis de la Fuente ile anlaştıklarını duyurdu.
İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2018'den bu yana milli takımın başında bulunan 52 yaşındaki teknik direktör Luis Enrique yolların ayrıldığı belirtildi.

Yerine Luis de la Fuente geldi

Enrique ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Luis de la Fuente'nin getirildiği açıklandı.
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