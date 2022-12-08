https://sputniknews.com.tr/20221208/ispanyada-luis-enrique-donemi-sona-erdi-1064343256.html

İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi

İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi

2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı. Ardından milli takım Luis... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T15:34+0300

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fifa

dünya kupası

luis enrique

spor

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İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2018'den bu yana milli takımın başında bulunan 52 yaşındaki teknik direktör Luis Enrique yolların ayrıldığı belirtildi.Yerine Luis de la Fuente geldiEnrique ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Luis de la Fuente'nin getirildiği açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20200521/luis-enrique-seyircisiz-futbol-kiz-kardesinle-dans-etmekten-bile-daha-uzucu-1042091683.html

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fifa, dünya kupası, luis enrique