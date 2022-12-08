https://sputniknews.com.tr/20221208/irsat-devriyeleri-uzerinden-zafer-cikarildi-ama-henuz-yasal-cercevenin-ne-olacagi-belirsiz-1064364461.html

'İrşad devriyeleri üzerinden zafer çıkarıldı ama henüz yasal çerçevenin ne olacağı belirsiz'

'İrşad devriyeleri üzerinden zafer çıkarıldı ama henüz yasal çerçevenin ne olacağı belirsiz'

Alptekin Dursunoğlu’na göre, İran'daki protestoların İrşad devriyesini kapattırdığı haberleri zaten dağıtılmış bu yapıyı ahlak polisi ile karıştırmaktan... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T23:16+0300

2022-12-08T23:16+0300

2022-12-09T01:19+0300

radyo

iran

ahlak polisi

mahsa emini

protesto

şeriat

eksen

ayetullah ali hamaney

ibrahim reisi

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İran'da giyim kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin hayatını yitirmesiyle kadınlar üzerinden tetiklenen protesto dalgası üçüncü ayını doldururken, Batı'da etnik gerilimle birleşen olayların bir 'renkli devrime' ve 'rejim değişikliğine' yol açacağı beklentisi hakim.Yargı Erki'nin hızla yürüttüğü yargılama sürecinde en az 6 kişinin idama mahkum edildiği belirtilirken, ilk infaz haberi geldi. Bilgisayar oyunu oynadıktan sonra katıldığı gösteride bir polisi bıçakladığı söylenen 23 yaşındaki Muhsin Şikari infaz edildi. Yurtdışında yoğun bir kampanya yürüten İran muhalefeti ülkede üç günlük grev ve sivil itaatsizlik örgütlendiğini söylüyor.İran içinde tartışmalar yoğunlaşırken, özellikle reformcu cephe ülkede 1979'dan bu yana uygulanan ve son dönemde pratikte gevşemiş olduğu söylenen giyim kodlarının esnetilmesi taleplerini yükseltiyor. İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri'nin 2 Aralık'ta Meclis ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Devrim Yüksek Konseyi'nin 'giyim kodları' üzerinde çalıştığını söylemesi ve "İrşad devriyeleri, geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır" sözleri tartışma yarattı. Batı'da protesto dalgasının bu devriyelerin sona erdirilmesini sağladığı yorumları öne çıkarken, Yargı Erki'ne bağlı 'İrşad devriyeleri' ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı 'ahlak polisinin' karıştırıldığı belirtiliyor. Nitekim Muntazeri, Mehsa Emini'yi de gözaltına aldığı belirtilen ahlak polisinin yargı erkiyle hiçbir ilişkisi bulunmadığını söyledi.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İslam Devrimi'nden kalma Öğrenci Günü vesilesiyle gittiği protestolarla karşılaştığı Tahran Üniversitesi'nde "Protesto yapıcı, isyan yıkıcıdır. Protestolara kulak verilmelidir" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Hamaney için 'diktatör' denmesini sorgulayan Reisi, "Kim diktatör? ABD, kesinlikle güçlü bir İran istemeyecektir. Onlar işgal ettikleri Afganistan, Suriye ve Libya gibi bir İran istiyorlar. İran bu ülkelerden farklıdır. İran halkı ABD'ye bu komplosunu uygulama fırsatı vermeyecektir" diye konuştu. Dini lider Ayetullah Hamaney'in ise 'yeni bir Kültür Devrimi'nin gerekliliğinden söz ettiği belirtiliyor.İran'daki gelişmeleri Yakın Doğu Haber sitesi kurucusu ve yazarı, araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk.'İrşad devriyeleri ile ahlak polisine dair teknik detay karıştırıldı'Alptekin Dursunoğlu’na göre, İran'daki protestoların başarılı olduğu ve İrşad Devriyeleri'nin kapatıldığı yorumları teknik detayla ilgili karışıklıktan kaynaklanıyor. İrşad Devriyeleri'nin Yargı Erki'ne, Emini'yi gözaltına alan ahlak polisinin ise İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu söyleyen Dursunoğlu, "Sonuçta ister adı irşat devriyesi isterse ahlak polisi olsun dışarıda bir kızın giysisine müdahale edilmiş oldu" dedi:'Zafer çıkartıldı ama henüz yasal çerçevenin ne olacağı belirsiz'İran'da başlarını zorla örten kadınların başlarını fiilen açabildiği bir ortam oluştuğunu belirten Dursunoğlu, bunun yasal çerçevesinin henüz belirsiz olduğunu vurguladı:'Hamaney’in konuşmasında vurgulanan şeyler uygulamanın kaldırılmayacağını düşündürüyor'Şah dönemindeki Batı hayranlığının kültür devrimiyle Batı karşıtlığına dönüştürüldüğünü anımsatan Dursunoğlu, Hamaney'in açıklamasında da 'kültürel mühendisliğin, devrimci bir yapılanmayla devam ettirilmesi gerektiği' mesajının bulunduğunu belirtti. Dursunoğlu, fiili durumun başörtüsü yasağının eylemcilerin istediği şekilde kaldırılacağı ve devletin hiçbir şekilde giysiye müdahale etmeyeceği yeni bir yasal düzenleme yapacağını düşünme imkanı vermediği görüşünde:'Orada iki ayrı kavram var, itiraz ve iğtişaş'İran yönetiminin Türkçe'de 'protesto' ile ifade edilen 'itirazı', talep ve eleştiri olarak dikkate alacakları, ancak 'kargaşa yaratma, karışıklık çıkarma' anlamına gelen ‘iğtişaşın’ cezalandırılacağını söylediğini aktaran Dursunoğlu, bunun devleti tahrip etmek olarak algılandığını belirtti:‘İran ile ilgili değerlendirmelere ve bir de İran’ın gerçeklerine bakıyorum, arada o kadar inanılmaz fark var ki’İran'da üç gün genel grev çağrıları yapıldığını ancak sınırlı bölgeler dışında toplumda yüzde 1 bile karşılığının olmadığının görüldüğünü söyleyen Dursunoğlu, ülke dışında ise durumun farklı yansıtıldığını kaydetti. Dursunoğlu, "Dış basındaki haberlere göre İran'da her şey kilitlenmiş" derken, "Ben eylülden bu yana bizim basına da yansıyan İran ile ilgili değerlendirmeleri okuyorum, İran’ın kendi gerçekliğine bakıyorum, arada o kadar inanılmaz bir fark var ki" ifadelerini kullandı:‘İran’da ne bir devleti kendi anayasasını değişime zorlayacak büyük çapta bir talep ne de kitlesel bir baskı var’Dursunoğlu’na göre, İran’da ne bir devleti kendi anayasasını değişime zorlayacak büyük çapta bir talep var ne de kitlesel bir baskı:

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, iran, ahlak polisi, mahsa emini, protesto, şeriat, ayetullah ali hamaney, ibrahim reisi