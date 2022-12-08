https://sputniknews.com.tr/20221208/irandaki-gosterilerle-ilgili-ilk-idam-cezasi-infaz-edildi-1064328671.html

İran'daki gösterilerle ilgili ilk idam cezası infaz edildi

İran'daki gösterilerle ilgili ilk idam cezası infaz edildi

İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili geçen haftalarda idama mahkum edilen bir kişinin... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T10:55+0300

2022-12-08T10:55+0300

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dünya

protesto

iran

idam

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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, ekimde başkent Tahran'daki Settar Han Caddesi'ndeki protestolar sırasında soğuk silahla vatandaşları tehdit ettiği ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı iddiasıyla Devrim Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şikari adlı gösterici bu sabah idam edildi.Haberde, idam edilen kişinin, 'ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, milis güçlerle (Besic) çatışma, bir güvenlik görevlisini yaralama, korku ve dehşet salma gibi eylemlerle devlete karşı savaş açmak' suçlamasıyla 20 Kasım'da idama mahkum edildiği, daha sonra Yüksek Mahkeme tarafından da cezasının onaylandığı kaydedildi.Muhsin Şikari, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti. Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.İran Ceza Kanunu'na göre, 'kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak' gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221207/iran-cumhurbaskani-reisi-protestolara-kulak-verilmeli-1064294317.html

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protesto, iran, idam