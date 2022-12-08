https://sputniknews.com.tr/20221208/ingiltere-ukraynaya-yardimdan-sonra-fuze-stoklarini-yenilemek-icin-229-milyon-sterlin-harcayacak-1064354617.html

‘İngiltere, Ukrayna’ya yardımdan sonra füze stoklarını yenilemek için 229 milyon sterlin harcayacak’

‘İngiltere, Ukrayna’ya yardımdan sonra füze stoklarını yenilemek için 229 milyon sterlin harcayacak’

The Times, İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı NLAW tanksavar füzeleri yerine yenilerini satın almak için yaklaşık 230 milyon sterlin... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T19:34+0300

2022-12-08T19:34+0300

2022-12-08T19:34+0300

savunma

ingiltere

ukrayna

ukrayna krizi

tanksavar füze

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George Grylls imzalı yazıda, “Hükümet, İsveç yapımı NLAW tanksavar füzelerini satın almak için Saab şirketiyle 229 milyon sterlinlik anlaşma yaptığını duyurdu” ifadesine yer verildi.İngiltere Savunma Bakanlığı’ndaki kaynaklar, Ukrayna’ya yaklaşık 7 bin tanksavar füze sağlandığını, bunun ülkedeki stokların neredeyse yarısı olduğunu bildirdi.Yeni NLAW partisinin İngiltere ordusunun hizmetine 2024’te teslim edileceği, anlaşmaya göre tüm füze teslimatının 2026’da tamamlanacağı ifade edildi.

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ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, tanksavar füze