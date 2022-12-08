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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/ingiliz-hukumeti-30-yil-sonra-ilk-kez-bir-komur-madeni-projesine-lisans-verdi-1064320931.html
İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi
İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi
İngiliz hükümeti, 30 yıl sonra ilk kez ülkede bir kömür madenine lisans verildiğini bildirdi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T01:05+0300
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avrupa'da enerji krizi
ingiltere
kömür
kömür madeni
proje
onay
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Hükümetten yapılan açıklamada, İngiltere Kalkınma ve Sosyal Konut Bakanı Michael Gove’un, kuzeybatıdaki Cumbria bölgesindeki bir kömür madeni projesine onay verdiği bildirildi.Açıklamada, "Bu kömür, eğer ülkede üretilmezse dışardan ithal edilmesi gerekecek olan çeliğin üretim safhasında kullanılacak. Elektrik üretimi için kullanılmayacak" ifadesine yer verildi.İngiliz basınında, madenden 165 milyon sterlinlik yatırımla yılda 2.8 milyon ton kömür çıkarılmasının beklendiği belirtilerek, hükümetten, 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madenine lisans verildiğine işaret edildi.Öte yandan, uzmanlar madenin, işler hale gelmesiyle yılda 400 bin ton sera gazı salımına neden olacağını belirtiyor.Greenpeace’ten yapılan açıklamada, İngiltere’nin iklim bilinci konusunda lider olmak yerine 'iklim ikiyüzlülüğü konusunda süper güç olmayı seçtiği' eleştirisinde bulunuldu.İngiliz hükümeti daha önce 2050 yılı itibarıyla ülkede sıfır karbon emisyonu hedeflendiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221128/fransada-ilkbaharda-kapatilan-komur-santrali-yeniden-uretime-basladi-1063941644.html
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ingiltere, kömür, kömür madeni, proje, onay
ingiltere, kömür, kömür madeni, proje, onay

İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi

01:05 08.12.2022 (güncellendi: 01:06 08.12.2022)
© AAkömür
kömür - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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İngiliz hükümeti, 30 yıl sonra ilk kez ülkede bir kömür madenine lisans verildiğini bildirdi.
Hükümetten yapılan açıklamada, İngiltere Kalkınma ve Sosyal Konut Bakanı Michael Gove’un, kuzeybatıdaki Cumbria bölgesindeki bir kömür madeni projesine onay verdiği bildirildi.
Açıklamada, "Bu kömür, eğer ülkede üretilmezse dışardan ithal edilmesi gerekecek olan çeliğin üretim safhasında kullanılacak. Elektrik üretimi için kullanılmayacak" ifadesine yer verildi.
İngiliz basınında, madenden 165 milyon sterlinlik yatırımla yılda 2.8 milyon ton kömür çıkarılmasının beklendiği belirtilerek, hükümetten, 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madenine lisans verildiğine işaret edildi.
Öte yandan, uzmanlar madenin, işler hale gelmesiyle yılda 400 bin ton sera gazı salımına neden olacağını belirtiyor.
Greenpeace’ten yapılan açıklamada, İngiltere’nin iklim bilinci konusunda lider olmak yerine 'iklim ikiyüzlülüğü konusunda süper güç olmayı seçtiği' eleştirisinde bulunuldu.
İngiliz hükümeti daha önce 2050 yılı itibarıyla ülkede sıfır karbon emisyonu hedeflendiğini bildirmişti.
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